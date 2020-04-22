Yenimahalle Belediyesi, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılını Korona virüs salgını sebebiyle evlerinden çıkamayan çocuklarla, birbirinden renkli ve bol sürprizli etkinliklerle kutlayacak.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 23 Nisan Perşembe günü saat 13.00’da, minik ilçe sakinlerinin mesajlarının yer aldığı uçan balonları belediye binası önünden gökyüzüne uğurladıktan sonra saat 14.00’da üstü açık otobüsle Yenimahalle turu atacak.

Yenimahalleli çocukların çizimleri 100. Yıl’da sergilenecek

Başkan Yaşar, Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan minik ilçe sakinlerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı balkonlarından kutlayarak,çocukların bayram sevincine ortak olacak.

Yenimahalle’de Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının 100’üncü yılına özel hazırlanan etkinlikler kapsamında balkonlarından veya pencerelerinden vatandaşların bayram coşkusuna ortak olan Yaşar, daha sonra 100. Yıl Çocuk Parkı’nın açılışını gerçekleştirecek. Parkta, Yenimahalle çocuklarının evlerine bir mektup ile birlikte boya kalemi ve resim kağıtları gönderen Yenimahalle Belediyesi, çocukların kendi hayallerini resmettikleri çizimlerinin yer alacağı bilbordu da 100’üncü yıl anısına parka yerleştirecek.

Yenimahalle cumhuriyetini seven bir ilçedir

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “Yenimahalle’de birlik ve beraberliğin daim olması, cumhuriyet sevgisinin çocuklarda daim olmasını amaçlayarak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100’üncü yılına özel olarak etkinlikler düzenliyoruz. Yenimahalle Cumhuriyetini seven bir ilçedir. Çocuklarımız virüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamıyor. Amacımız onların bayram coşkusuna ortak olmak ve cumhuriyet değerlerimizi unutturmamak. Tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutluyor, ülkemizde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine bağlı, Cumhuriyete inanan nice nesillerin yetişmesini temenni ediyorum” diye konuştu.