Başkan Yaşar’dan maske tasarlayan miniklere ödül

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yenimahalle Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevleri’nde eğitim gören minik öğrenciler arasında düzenlenen Neşeli Tasarım Maskeler Yarışması’nda en çok beğeni toplayan öğrencilere ödüllerini verdi.

7-12 Aralık tarihleri arasında yapılan oylama sonucunda Yenimahalle Belediyesi Kreşleri instagram hesabından en çok beğeniyi alan 3 çocuğa ödüllerini ve hijyen malzemelerinden oluşan hediye paketini veren Başkan Yaşar, “Kreşlerde eğitim gören öğrencilerin yaptığı maskeler hem farkındalık yarattı hem de zor bir süreçten geçtiğimiz bugünlerde yüzlerde tebessüme sebep oldu. Bu yarışmanın kazanına bütün çocuklarımızdır. Tüm çocuklarımızı tebrik ediyor, hayatlarında başarılar diliyorum” dedi.

Yenimahalle Belediyesi Kreşleri instagram hesabından yapılan oylama sonucunda tasarladıkları maskelerle en çok beğeniyi alan Çınar Akkoç birinciliğe, Çınar Göktepeoğlu ikinciliğe ve Aras Şahin üçüncülüğe hak kazandı. Ayrıca hijyen ve maske kullanımı konusuna dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yarışmaya katılan tüm minik Yenimahallelilere madalya ve hijyen seti hediye edildi.

“Okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz”

Yarışmada en beğenilen maskeleri tasarlayan minik ilçe sakinlerini ve ailelerini, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Boran ile birlikte makamında ağırlayan Başkan Yaşar, “Yenimahalle’de okul öncesi eğitime büyük önem veriyoruz. Dünya’da eğitimin başarılı olduğu ülkelere baktığımız zaman okul öncesi eğitime önem verildiğini görüyoruz. İlçemize hijyen ve güvenlik tedbirlerinin alındığı, alanında uzman öğretmenler tarafından eğitim verilen 11 kreş kazandırdık ve 12’ncisini de yakın zamanda açılışını yapacağız. Kreşlerimiz de eğitim gören minik sakinlerimize büyük emek harcıyoruz. Hijyen ve maske kullanımı konusunda farkındalık yaratmak amacıyla bu yarışmayı düzenleyen öğretmenlerimize ve başarılı olan öğrencilerimize teşekkür ediyorum” dedi.