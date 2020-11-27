Başkan Yaşar’dan istihdama katkı imzası

İç Anadolu Belediyeler Birliği (İABB), Başkent Mesleki Eğitim Vakfı ile “Mesleki Eğitim, İstihdam ile Mesleki Yeterlilik Sınav ve Belgelendirme İşbirliği” protokolü imzaladı.

Yenimahalle Belediye Başkanlığı’nda gerçekleştirilen imza törenine Yenimahalle Belediye Başkanı ve İABB Başkanı Fethi Yaşar’ın yanı sıra Başkent Mesleki Eğitim Vakfı Başkanı Bayram Kocaman ve yönetimi, İABB Genel Sekreteri Salim Çoruk katıldı.

Belediye çalışanları mesleki yeterlilik belgesi alacak

Belediye bünyesinde ve bağlı kuruluşlarda çalışanlar ile belediye sınırlarında sanayi sektöründe ihtiyaç duyulan nitelikli insan gücünü yetiştirmek, mevcut çalışanları geliştirmek amacıyla imzalanan protokol ile tehlikeli ve çok tehlikeli işler kapsamındaki mesleklerde çalışan emekçiler, Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi olacak.

İABB ve Başkent Mesleki Eğitim Vakfı arasında imzalanan 5544 sayılı kanun ve ilgili tebliğe dayanılarak hazırlanan protokol ile istihdama büyük katkı sağlanması hedefleniyor. Üye belediyeler bünyesinde ve bağlı kuruluşlarda çalışanların MYK belgeleri için gerekli eğitim, sınav ve belgelendirme işlemleri işbirliği içerisinde gerçekleştirilecek.

Geleceğimiz için nitelikli ve belgeli çalışan şart

Üretime ve ekonomiye sunacağı katkı bakımından imzalanan protokolün büyük önem taşıdığını belirterek sözlerine başlayan Başkan Yaşar, “Avrupa Birliği uyum süreçlerinden çalışma hayatında yer alan ilgili kanun gereğince tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfa giren mesleklerde çalışan emekçilerimiz için Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. İmzaladığımız bu protokol 140’dan fazla meslek çalışanını ilgilendiriyor. Başkent Mesleki Eğitim Vakfı ve İABB işbirliğinde üye belediye çalışanları ve belediyelerin bildireceği kişilere ücretsiz mesleki eğitim, sınav ve sonrasında belgelendirme işlemi gerçekleştirerek çalışma hayatına ve çalışanlara katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Eğitim düzelirse üretim artar

Türkiye’de eğitim sorununun ekonomiyi derinden etkilediğini belirten Yaşar, “Ülkemizde üretim sıkıntısı çekiyoruz. Üretimin eksik olmasının altında nitelikli ve kendi alanında iyi yetişmemiş personel durumu yatıyor. Üniversitelerin ve eğitim kurumlarının sanayinin ve üreticinin ihtiyacına göre öğrenci yetiştirmesi büyük önem taşımaktadır. Sanayi bölgelerinde kurulan meslek okullarına önem vermeli, bölgede faaliyet yürüten üreticinin ihtiyacına göre eleman yetiştirilmesine dikkat etmeliyiz. Bugün imzaladığımız bu protokolün eğitime, üretime ve bir sonraki aşamada ekonomiye katkı sunacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.

İşsizliğin çözümü nitelikli çalışanda

Eğitim konusunda Yenimahalle’de yapılan yatırımların ve çalışmaların takdir topladığını belirten Başkent Mesleki Eğitim Vakfı Başkanı Bayram Kocaman, “Pandemi süreci nedeniyle ekonomi ve çalışma dünyası zor günler geçiriyor. Türkiye genelinde çıraklık ve meslek eğitim hizmetleri gerçekleştiren bir vakıf olarak yerel yönetimler ile birlikte teknik elemanların yeterliliğini sağlamak konusunda ortak çalışmayı hedefliyoruz. Ülkemizde nitelikli ve mesleki yeterlilik belgesine sahip çalışan yetiştirilmesi, işsizliğin çözümüne katkı sunacağına inanıyoruz. Bu konuda bize destek olan İABB yönetimine ve Başkan Fethi Yaşar’a teşekkür ediyorum” dedi.