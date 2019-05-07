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7 Mayıs 2019
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.
Yerel Haberler

Başkan Yaşar’dan Akşener’e teşekkür ziyareti

Editör Editör

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i makamında ziyaret etti.

İyi Parti Genel Merkezi’nde gerçekleşen görüşmede, kendisini seçim döneminde Cumhuriyet Halk Partisi ile birlikte Yenimahalle’de ortak aday gösterdikleri için teşekkür eden Yaşar,“Seçim döneminde bana verdiği destek ve duyduğu güven için Akşener’e teşekkür ediyorum. 10 yıldır Yenimahalle’de parti ayrımı yapmaksızın tüm ilçe sakinlerine eşit hizmet götürdük.  3’üncü dönemde de bana güvenen tüm vatandaşlarımızın başını önüne eğmeden çalışmaya devam edeceğim. Vatandaşlarımıza verdiğimiz sözleri tutarak, planlanan projelerimizi hayata geçireceğiz” dedi.

Akşener ise Başkan Yaşar’a yeni dönemde başarılar dileyerek, “Başkanımızı ve çalışmalarını takdirle izliyoruz. Herkesin başkanı olmayı başarmış bir başkan olarak çok güzel işlere imza atacağına inancım tamdır” dedi.

Eşit yurttaşlık düşüncesiyle çalışmaya devam edeceğiz

Yenimahalle’yi ilçe sakinleri ile birlikte yöneterek, halkın yararına olmayan hiçbir projenin altına imza atılmadığını belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “31 Mart yerel seçimi sürecinde de kendi bölgemizde yönetim anlayışımız doğrultusunda bir seçim planlaması tasarladık. Her türlü uygunsuzluğun ve karalamanın hüküm sürdüğü bu zorlu süreçte şahsıma verdiği destekten ötürü İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e  teşekkürlerimi sunuyorum. Siyasi parti ayrımı yapmaksızın eşit yurttaşlık düşüncesiyle çalışmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Yaşar “Hoşgörü egemen olmalıdır”

Ziyaretin sonunda Akşener’e, Yenimahalle Belediyesi YENİMEK kursiyerlerinin yapmış olduğu çini vazoyu hediye eden Başkan Yaşar “Mübarek Ramazan ayının ülke olarak barışın ve hoş görünün egemen olduğu dönemleri yaşamamıza vesile olmasını diliyor, Sayın Meral Akşener’e başarılar diliyorum” ifadelerinde bulundu.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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