Başkan Yaşar Zaralılarla kahvaltıda buluştu

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği üyeleri ile kahvaltı programında bir araya geldi.

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın ev sahipliğinde belediyede düzenlenen kahvaltıya Yaşar’ın yanı sıra TÜSİAV (Türk Sanayici ve İşadamları Vakfı) Yönetim Kurulu Başkanı Veli Sarıtoprak, ZASİAD (Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kurt, Yeşil Zara Gönüllüleri Derneği Başkanı Dr. Ruşen Sümbüloğlu ve davetliler katıldı.

Hemşeri derneklerine kapımız her zaman açık

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Hemşeri derneklerinin ve STK’ların ülkenin birlik ve beraberliği için büyük bir öneme sahip olduğunu belirterek sözlerine başlayan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Sivas büyük göç veren illerimiz arasında yer alıyor. Son 30 yıldır yaşanan bu göç hareketi sonrasında büyükşehirlerde yoğunluk yaşanıyor. Doyduğumuz topraklara verdiğimiz önemin yanında doğduğumuz toprakları da unutmamalı ve göçün önüne geçebilmek için bu bölgelere yatırım yapmalıyız. Hemşeri dernekleri bu bilincin oluşmasında büyük görev üstleniyor. Vatandaşlarımız bu dernekler aracılığı ile doğduğu topraklardan ve kültüründen uzaklaşmıyor. Göreve geldiğimiz günden bu yana yardımlaşma ve kardeşlik duygularıyla kurulan tüm derneklere tam destek veriyor, kapılarımızı her zaman açık tutuyoruz” dedi.

“70 bin fidanı toprakla buluşturduk”

2021 yılında Sivas Zara’da ki kıraç topraklara 100 bin fidan dikmek amacıyla kurulan Yeşil Zara Gönüllüleri Grubunun çevre bilincini esas alarak birçok sosyal sorumluluk projesine hayat verdiğini belirten Dernek Başkanı Dr. Ruşen Sümbüloğlu, “Türkiye’nin dört bir yanında yaşayan Zaralıları bir araya getirmek ve Zara’ya değer katmak için buradayız. Kısa sürede 70 bin fidanı toprakla buluşturduk. Birçok vatandaşın katkı sunduğu bu oluşuma destek olan ve hemşeri derneklerine kapılarını açan Fethi Başkan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.