Başkan Yaşar, Yıldırım Beyazıt Cami’nin temelini attı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Barıştepe Mahallesi’nde Yıldırım Beyazıt Cami temel atma törenine katıldı.

Yenimahalle Belediyesi’nin ve yardımseverlerin katkılarıyla yapımına başlanan Yıldırım Beyazıt Cami temel atma törenine Başkan Yaşar’ın yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu, Yenimahalle İlçe Müftü Vekili İsmail Köse, Yıldırım Beyazıt Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Suat Çiçek, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Her zaman vatandaşın yanındayız

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Temel atma töreni öncesinde ilçe sakinlerine seslenen Başkan Yaşar, “Yüce dinimiz İslam’ın mabetleri camilerdir. İhtiyaç olan yere cami yapmakta müminlerin görevidir. Bu bölgede muhtarımızın da, vatandaşlarında talebi cami yapılmasıydı. Bugün temelini attığımız Yıldırım Beyazıt Cami’nde müminler ibadetini yerine getirene kadar Yenimahalle Belediyesi arkasında duracaktır. İlçemizde her zaman vatandaşın yanındayız” dedi.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Temel atma töreninde Yıldırım Beyazıt Cami’nin yapımında verdiği destekten dolayı teşekkürlerini sunan Barıştepe Mahallesi Muhtarı Kaya Şahin, “Camimizin yapımında en büyük emeği olan belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Caminin projesinin çizilmesinden temelinin atılmasına kadar yanımızda olan ve bize desteklerini sunan Fethi Başkana mahallem adına şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.