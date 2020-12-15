Başkan Yaşar yeni inşaat alanlarını denetledi

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Başkan Yardımcısı Yaşar Neslihanoğlu ile birlikte ilçe genelinde yapımı devam eden hizmet binalarını kontrol ederek incelemelerde bulundu.

Pandemi sürecini fırsata çevirerek çalışmalarına hız veren Yenimahalle Belediyesi, Barıştepe, Çiğdemtepe ve Pamuklar bölgesine Yenimahalle Evi kazandırıyor.

Yenimahalle’de barış ve sevgi daim olacak

İnşaat çalışmaları aralıksız devam eden hizmet binalarını denetleyerek, çalışmalar hakkında detaylı bilgi alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “İlçemizde vatandaşımızın iyi günde ve kötü günde her zaman yanındayız. Barıştepe, Çiğdemtepe ve Pamuklar Mahallesi sakinlerinin hem taziye evi, hem de nişan ve kına organizasyonlarında yakınlarını ağırlayacağı, içerisinde kültür ve sosyal etkinliklerin de düzenlenebileceği bir hizmet binası inşa ediyoruz. Yenimahalle’de birlik, beraberlik ve dayanışmanın daim olması için durmaksızın projeler üretiyoruz. Amacımız ilçemizde barışı ve sevgiyi egemen kılmaktır” dedi.

Etkinlikler Yenimahalle Evi’nde yapılacak

2 bin 33 metrekare arsa alanına 640 metrekare inşaat alanı olarak konumlandırılan Barıştepe Yenimahalle Evi; 2 kat şeklinde inşa ediliyor. Mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde düzenlenen Barıştepe Yenimahalle Evi’nde her katta birer salon, mutfak, mescit ve tuvalet bulunuyor.

Çiğdemtepe Yenimahalle Evi ise bin 112 metre kare arsa alanında 740 metre kare inşaat alanı üzerine konumlandırılıyor. 2 kat şeklinde planlanan tesiste; 2 adet salon, bay, bayan tuvalet, mutfak, mescit ve depo bulunuyor.

Pamuklar Mahallesi’ne modern tesis

Yenimahalle’de yapılan yatırımların tümünde ilçenin yarınlarının düşünüldüğünü belirterek sözlerine devam eden Yaşar, “3 farklı kotta, kentin sosyal ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde projelendirilen Pamuklar Mahallesi Sosyal Tesisi ve Yenimahalle Evi, taziye evi, ahşap çocuk oyun alanları, kütüphane ve sokak atmosferinde tasarlanan mimarisi ile mahalle sakinlerinin bir araya gelebileceği dinlenme ve etkinlik alanlarından oluşuyor. Tesisimiz, içerisinde yapılacak kültürel ve sosyal etkinlikler ile mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacak. Kentin mimarisi ve kültürel mirasına uygun olarak yapımı planlanan sosyal tesis ve Yenimahalle Evi, Pamuklar Mahallesi’ne değer katacak. Yenimahalle sakinlerinin mutluluğu ve huzuru için çalışıyoruz. Hazırladığımız her projenin temelinde ilçeyi geliştirme ve geleceğe hazırlama fikri yatıyor” şeklinde konuştu.