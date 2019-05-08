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8 Mayıs 2019
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Yenimahalle Belediyesi
Yerel Haberler

Başkan Yaşar, minik öğrencileri yalnız bırakmadı

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Meltem Ayhan Koleji ilkokul öğrencilerinin hazırladığı Anneler Günü şenliğine katıldı.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinliklerde minik öğrencilerle bol bol fotoğraf çektiren Yaşar;ufaklıklara “Annelerimiz başımızın tacıdır. Onları sakın üzmeyin” nasihatinde bulundu.

Batıkent’teki okulun bahçesinde güneşli havanın tadını çıkaran, gün boyu şarkı söyleyip dans eden çocuklar, taş boyama, ahşap, keçe, parfüm, kokulu mum yapımı, ebru ve DNA atölyelerinde keyifli çalışmalar yaptı.

Annelerin hakkını ödeyemeyiz

Okul Müdürü Meltem Ayhan ile birlikte stantları gezerek çocuklarla sohbet eden Başkan Fethi Yaşar kısa bir konuşma yaparak miniklere nasihat verdi. Yaşar “Karşılıksız sevgi, şefkat ve merhamet gösterebilen tek varlık annelerimizdir. Annelerin hakkını ödeyemeyiz. İyi günümüzde kötü günümüzde yanımızda olan annelerimizi yılda bir gün değil her gün aynı şekilde sevmeli ve saymalıyız.Annelerinizi sakın üzmeyin. Bütün annelerin Anneler Günü’nü kutlu olsun” dedi. 

Başkan Yaşar’a okulu gezdirerek eğitim politikaları hakkında bilgi veren Okul Müdürü Meltem Ayhan da ilçede yapılan eğitime destek çalışmaları için Yaşar’a teşekkür etti.

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