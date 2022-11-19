Başkan Yaşar mermerci esnafıyla buluştu

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Mermerciler Sitesi esnafıyla Yenimahalle Belediyesi tarafından hizmete açılan İvedik Köy Konağı’nda bir araya geldi.

Ankara Ticaret Odası Doğal Taş Mermer ve Hazır Beton İmalatçıları Komitesi Başkan Yardımcısı Hakan Sarıkaya ile birlikte mermerci esnafının sıkıntılarını dinleyen Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, “Esnafın içinden gelen bir belediye başkanı olarak yaşadığımız bu sıkıntılı süreçte sonuna kadar yanınızdayım” dedi.

Çalışan demir pas tutmaz

Yaşar “Küçük ve orta ölçekli esnaf Cumhuriyet tarihinin en güç şartlarında ticaret yapıyor. Sizin içinizden gelen bir arkadaşınız olarak geçen seneden beri ticarette ne sıkıntılar olduğunu bilen biriyim. Türkiye bu sıkıntıları hak eden bir ülke değil. Üretime destek yerine ranta destek verildiği müddetçe bu sıkıntıları aşmamız mümkün görünmüyor. Bunları ortak akılla aşacağız. Dünyanın önemli bir bölümünü gezen bir insan olarak söylüyorum, Türkiye gibi güzel bir ülke. Eğer topraklarımızı işleyebilir, üretebilir, sanayimizi, turizmi geliştirebilirsek hiç kimseye ihtiyaç duymadan kendi kaynaklarımızla ayakta durabilen bir ülke konumuna ulaşabiliriz. Bu sıkıntılar mutlaka aşılacak. Bunun için tarım, hayvancılık ve sanayide katma değer yaratılması gerekiyor. Çalışan demir pas tutmaz. Ülkeyi güzel günlere ulaştırmak için hep birlikte çalışacağız” dedi.

Sıkıntıları aşmanın yolu ortak akıldan geçiyor

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Zor bir dönemden geçildiğini belirterek sözlerini sürdüren Yaşar, “Mermerci esnafının önemli bir kısmı benim bölgemde ticaret yapıyor. Gerekli kurallara uyarak, düzen içerisinde çalışan tüm dükkanların ruhsat sorununu çözdük. Mermer üretim ve imalat yerinde de atık malzeme konusunda bazı sıkıntılar var o konuda da gerek odalar gerekse yerel yönetimler olarak iş birliği içerisinde tüm sorunları çözeceğiz. Esnaflığını düzgün yapan, halkı kandırmayan, aldığı işi namusuyla yapan herkesten Allah razı olsun. Bu ülkeyi güzel günlere taşımanın yolu ortak akılla çalışmaktan ve üretmekten geçiyor. Benim siyasetim Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyeti ve onun değerlerini yaşatma siyasetidir. Çünkü ne olursak olalım bizi biz yapan Cumhuriyettir” dedi.