Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu makamında ağırladı. Kurultay öncesi Ankara’ya gelen İmamoğlu, Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ı ziyaret etti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin 37’nci Olağan Kurultayı nedeniyle Ankara’ya gelen İmamoğlu’nun ilk durağı Yenimahalle Belediyesi oldu. Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ile birlikte ziyaret eden İmamoğlu “Fethi Ağabeyimiz kendi bölgesinde iz bırakan çalışmalar yapmış bir belediye başkanıdır” dedi.

İmamoğlu “Fethi Yaşar örnek bir belediye başkanıdır”

Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Ankara’ya gelip Fethi Yaşar’ı ziyaret etmeden olmaz diyerek sözlerine başlayan İmamoğlu “ Ankara gününe ilk başlangıcı Yenimahalle’den yapmak istedim. Fethi Yaşar başkanımız, ağabeyimiz, kıymetli bir belediyecidir. Çok iyi bir yerel yöneticidir. Kendi bölgesinde çok kıymetli izler bırakmış bir belediye başkanıdır. Bu manada kendisini keyifle ve ders alarak uzaktan izleyen birisiydim. Bugün de kendisini ziyaret etmekten onur duyuyorum. Türkiye’nin iyi yerel yöneticilere ihtiyacı var. Çünkü kendi bölgesinde huzuru, paylaşmayı, birleşmeyi sağlayan her yerel yönetici aslında Türkiye’nin huzuru için çok kıymetli bir unsurdur. Türkiye’de çok değerli bir örnek aranıyorsa bu manada o örneklerden biri de Fethi Yaşar başkanımızdır. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Dayanışmamız en üst seviyede olacaktır. Kahvesini içip, kırk yıl hatırını kazanmak için buradayım” şeklinde konuştu.

Yaşar “Vatandaş tüm engellemelere rağmen İmamoğlu’nu seçti”

İmamoğlu’nun gerçekleştirdiği ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Yaşar “İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını Cumhuriyetin ilçesi Yenimahalle’de ağırlamaktan onur duyuyorum. Son seçimlerden sonra hem dünyanın hem de Türkiye’nin gözü İstanbul’da. Çünkü vatandaş Haziran seçimlerinde bir ders verdi. Vatandaşlarımız Sayın İmamoğlu’nu bütün engellemelere rağmen İstanbul gibi büyük bir kente belediye başkanı seçti. Kendisi de benim gibi bir metropol ilçe başkanlığından ve ticari hayattan gelen bir belediye başkanı. Ticari hayattan gelmemiz bize faydalı hizmet sunmamızda katkı yapıyor” dedi.

“Bu milletin unu, şekeri, yağı var ama ustası yok”

Doğru kararlar verildiğinde kaynakların verimli kullanıldığı belirterek sözlerine devam eden Yaşar “ İstanbul’da bütün engellemelere rağmen İmamoğlu’nun büyük başarı göstereceğine ve halkına kalıcı hizmetler vereceğine yürekten inanıyorum. Türkiye bugün ki yaşanan sıkıntıları genel seçimde sandığa giderken yansıtacaktır. Bugün kendisini ağırlamaktan onur duyuyorum. İnşallah yolu açık olacak. Bizim sevdamız bu millete hizmet etme sevdasıdır. Bu millet her şeye layık bir millettir. Bu milletin yeteri kadar unu, şekeri ve yağı var fakat bu malzemelerden helva yapacak ustalara ihtiyacı var. O ustalardan birisi de İmamoğlu’dur. Kendisini dikkatle izliyorum. Güzel ve büyük yatırımlara imza atıyor.

İmamoğlu’na Mustafa Ayaz jesti

Görüşmenin sonunda Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Ekrem İmamoğlu’na Yenimahalleli yaşayan çağdaş ressamlardan Mustafa Ayaz’ın bir tablosunu hediye etti. Trabzon Çaykara kazası doğumlu Ünlü Ressam Ayaz’ın tablosunun hediye edilmesinden büyük mutluluk duyduğunu ifade eden İmamoğlu, “Çok heyecanlandım. Kendisinin büyük bir hayranıyım, görüşüyorum kendisiyle. Fethi Başkan çok güzel bir jest yaptı” dedi. İmamoğlu da Başkan Yaşar’a yeni basım “NUTUK” eserini takdim etti.