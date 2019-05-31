Başkan Yaşar, Gazililerle iftar yaptı

Ramazan boyunca mahalle iftarları düzenleyerek mahalle sakinlerini bir sofrada buluşturan Yenimahalle Belediyesi, Gazi Mahallesi’nde 2 bin kişiye iftar verdi.

Mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi

Tüm mahalle sakinlerini aynı sofrada buluşturarak birbirleriyle tanışmasını, kaynaşmasını, birlik ve beraberlik duygularının pekişmesini sağlayan iftar yemeğine, mahalle sakinleri büyük ilgi gösterdi.

Esat Aydoğan ve Fazlı Çoban’ın seslendirdiği ilahiler ve Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda, mahalle sakinlerinden Elif adlı minik kız ilahisiyle vatandaşları mest etti.

Yenimahalle’de yaşamak bir ayrıcalıktır

Ezanın okunmasıyla dualar eşliğinde oruçlarını açan vatandaşlar, çorba, kavurma, pilav, yoğurt ve hurmadan oluşan menüyü afiyetle yedi.

Konuşmasında tüm İslam aleminin Kadir Gecesini ve Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Yaşar, “İftarıyla, teravisiyle, sahuruyla Ramazan bereket demektir, sevgi demektir, paylaşım demektir, kardeşlik demektir. Ramazan edeceğimiz duaların, hayırların Allah katında en yüksek değer bulduğu aydır. Bugün sizlerle iftar sofrasında olmaktan mutluluk duydum. Yenimahalle’de yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu vatandaşlarımıza hizmet ederek göstermeye çalışıyorum. Ramazan’ın sonu bayram, bayramda da ailenizle huzurlu bir bayram geçirmenizi diliyorum” dedi.