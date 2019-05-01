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1 Mayıs 2019
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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.
Yerel Haberler

Başkan Yaşar, emekçilerin bayramını kutladı

Editör Editör

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutladı.

Emeğin en yüce değer olduğunu belirten Yaşar, “Onuru ile çalışan, ekmek parasını alın teri ile kazanan, her türlü haksızlık ve sömürüye karşı direnen, tüm emekçi kardeşlerimin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nü kutluyorum” dedi.

Başkan Yaşar, Tandoğan Meydanı’ndaki 1 Mayıs mitingine katılmak için Yenimahalle’de toplanan Disk Genel-İş Sendikası üyeleriyle buluştu. Yaşar, üyelere 1 Mayıs’ın bayram havasında kutlanılması temennisinde bulundu.

Gün emekçilerin günü

Yaşar, “Herkesin fikirlerini özgürce ifade edebildiği, hukukun işlediği bir bayram diliyorum. Emeğe saygının unutulmadığı ve işçilerimizin alın terinin hak ettiği değeri gördüğü daha aydınlık bir Türkiye umuduyla bütün emekçi kardeşlerimin İşçi Bayramı’nı kutluyorum. Emeğe saygının yollarını açma mücadelesinde omuz omuza olmaya ve bu yolda ilerlemeye devam edeceğiz” dedi.

Yaşar, “Kimsenin işsiz kalmadığı, emeğinin hakkını alabildiği,  iş cinayetlerinin ve çocuk işçilerin olmadığı, fabrikaların kapatılmadığı bir ülke hayalimizi dayanışma, birlik ve beraberlik içinde gerçekleştireceğimiz günlerin özlemini büyütmeliyiz, umudumuzu yükseltmeliyiz” dedi.

1 Mayıs şölen havasında kutlansın

1 Mayıs’ın tüm çalışanlar ve emekçiler için bayram havasında kutlanması, taleplerin en demokratik yolla dile getirilmesi gerektiğine de değinen Yaşar, “Yasaklamalar ile bir yere varılamayacağı, demokrasinin talep ve isteklerin özgürce dile getirilmesi anlamına geldiğini artık içselleştirmemiz gerekiyor. 1 Mayıs resmi bayramımızdır ve tüm meydanlar, sokaklar bayram havasında kutlamaların, taleplerin dile getirildiği alanlar olmalıdır” dedi.

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