Başkan Yaşar, “Emeğin hakkı teslim edilmeli”

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücretin dar boğazda olan vatandaş için yetersiz olduğunu söyledi.

Yaşar, “Göreve geldiğimiz 2009 yılından beri hiçbir işçimizi asgari ücretle çalıştırmadık. 2020 yılı içerisinde Belediyemiz bünyesinde görev yapan devlet tarafından kesilen vergi matrahına girmemiş, aile ve çocuk yardımı almayan personelimizin aylık maaşı yıl içerisinde ödediğimiz ikramiyelerin ortalaması ile birlikte 3 bin 650 TL’dir. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl boyunca ödediğimiz en düşük ücret bile 2021 yılı için açıklanan asgari ücretin üstündedir. Yenimahalle Belediyesi’nin birinci önceliği, emeğin hakkını teslim etmek ve emekçilerin maaşlarını gününde yatırmaktır” dedi.

“Gelirlerimiz düşmesine rağmen kimseyi işten çıkarmadık”

Yaşar, “2009 yılında göreve geldiğimizde Çayyolu bölgesi Yenimahalle’nin sınırlarında iken bin 800 çalışanımız vardı. 2012 yılında Büyükşehir Belediye Kanunu ile Çayyolu bölgesinin bizden ayrılmasıyla gelirlerimiz 3’de 1 oranında düştü. Gelirlerimiz düşmesine rağmen kimseyi mağdur etmedik, kimsenin işine son vermedik. Gereksiz gördüğümüz tüm masraflarımızı kıstık, tasarruf birinci önceliğimiz oldu ve tüm belediye hizmetlerini kendimiz yapmaya başladık. Bugün itibariyle Yenimahalle Belediyesi’nin memur, sözleşmeli personel, kadrolu işçi, belediye şirket personeli ve usta öğreticiler olmak üzere toplam 3 bin 931 çalışanı var. Bina yapımı dışında bütün hizmetleri Yenimahalle’nin işçileri yapıyor ve ilçe halkına hizmet ediyor. Park yapımından asfalt serimine, kaldırım döşemesinden, kent mobilyalarına, demir atölyesinden tamir tadilata kadar bütün ağır işin altından Yenimahalle’nin emekçileri kalkıyor. Bizde onların alın teri kurumadan hak ettikleri ücreti hesaplarına yatırıyoruz” şeklinde konuştu.

Bugün itibariyle şirket bünyesinde çalışan işçilerin en düşük 3 bin 650 TL maaş aldığını belirterek sözlerine devam eden Başkan Yaşar, “Yapılan işe, işin ağırlığına ve yıpranma oranına göre ücret miktarı değişiklik gösteriyor. En düşük maaş alan büro elemanı, kalifiye olmayan personelimiz yıllık aldığı ikramiye ödemeleri ile birlikte 3 bin 650 lira alıyor” diye konuştu.

Usta öğreticilerin ücretini devlet belirliyor

Belediye bünyesinde devlet tarafından atanmayı bekleyen öğretmelere de istihdam sağladıklarının altını çizen Yaşar, “Belediyemiz bünyesinde eğitim hizmeti sunan kreşler, spor merkezleri ve YENİMEK merkezlerimizde çoğunluğu devlet tarafından atanmayı bekleyen öğretmenlerimiz çalışıyor. Bu personellerimizi usta öğretici kadrosunda istihdam ediyor, onlara devletin her yıl bütçe kanununa göre belirlediği ders saati üzerinden ücret yatırabiliyoruz” ifadelerini kullandı

En yüksek ücret 4 bin 780 TL

Statü, vasıf ve eğitim durumlarına göre işçilerimize ödediğimiz ücret 4 bin 780 liraya kadar yükselebiliyor. Yenimahalle’de emekçilerimizin hayat şartlarını iyileştirmek, ekonomik olarak daha iyi bir düzeyde yaşamalarını sağlamak adına elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Belirttiğim ücretler Mart ayına kadar uygulanan ücretlerdir. Bu vesile ile hemşerilerimin yaşamaktan mutluluk duydukları, ayrıcalıklı hissettikleri Yenimahalle için canla başla çalışan tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” dedi.