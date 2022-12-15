Başkan Yaşar, Bahadınlılar Gecesi’ne katıldı

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Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, Bahadın Kültür Derneği’nin düzenlediği Bahadın Geleneksel Dayanışma Gecesi’ne katıldı.

Royal Palmiye Düğün Salonu’nda gerçekleşen programa, Yaşar’ın yanı sıra CHP Yozgat Milletvekili Ali Keven, CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Bahadın Belediye Başkanı Yurseven Bozdemir,CHP Yenimahalle İlçe Başkanı Ferudun Güngör, CHP Çankaya İlçe Başkanı Fahri Yıldırım, CHP Mamak İlçe Başkanı Ali Rıza Erdek, Yenimahalle Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Kartal, İABB Genel Sekreteri Salim Çoruk, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı.

“Hemşeri derneklerine destek olmaya devam edeceğiz“

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Göreve geldiği günden bu yana hemşeri derneklerine önem verdiğini dile getiren Başkan Yaşar, “Hemşeri derneklerinin tüm etkinliklerine katılmaya çalışıyorum. Çünkü hemşeri dernekleri gelenek görenekleri yaşatmada önemli bir rol üstleniyor. Doğduğumuz toprakları da doyduğumuz toprakları da unutmamalıyız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyetin ilkelerine bağlı olan her sivil toplum kuruluşuna ve hemşeri derneklerine destek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.Derneklere vermiş olduğu desteklerden dolayı Başkan Yaşar’a teşekkürlerini sunan, Bahadın Kültür Derneği Başkanı Serdar Ayyıldız, “Fethi Yaşar her zaman destekçimiz oldu. Ne zaman başımız sıkışsa kapısını bizlere açtı. Bugün de bizleri yalnız bırakmadı, size minnettarız Başkanım” dedi.