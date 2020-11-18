Başkan Yaşar, Ankaragücü yönetimini ağırladı

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert ve yönetim kurulu üyelerini makamında ağırladı.

Türk futbolu ve Ankara’da futbolun içinde bulunduğu sürecin konuşulduğu ziyarette, Başkentin simgesi Ankaragücü’nün gelişimi için karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu.

Yaşar “Türk futbolunun gelişimi için yabancı oyuncu sayısının azaltılması, alt yapıya önem verilerek kendi genç yeteneklerimizi ortaya çıkarmamız gerekiyor. Yabancı oyunculara verilen yüksek ücretler ve son dönemde yaşanan ekonomik daralmadan ötürü bütün kulüpler zor günler geçiriyor. Türk futbolunda ilerlemenin yolu yatırımı Türk futbolcusuna yapmaktan geçiyor” dedi.

Ankaragücü’ne desteğimizi sürdüreceğiz

Yapımı planlanan Ankaragücü Mert Turgut ve Eren Açıkgöz Sosyal Tesisleri’nin proje planından bahsederek sözlerine devam eden Yaşar “Başkent’in önemli değerlerinden biri olan Ankaragücü’ne sahip çıkmak hepimizin görevidir. Bugüne kadar takımımıza nasıl destek olduysak bundan sonrada Ankaragücü için desteğe devam edeceğiz. Ankaragücü için söz verdiğimiz sosyal tesisi de tamamlayarak, merhum taraftarlar Mert Turgut Çakır ile Eren Açıkgöz’ün ismini vereceğiz” diye konuştu.

Başkan Yaşar’a teşekkür

Yaşar’ın takıma gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren MKE Ankaragücü Başkanı Fatih Mert “Ankaragücü şehrimiz için büyük bir değer. Bu değeri yaşatmak ve takımı hak ettiği yere taşımak adına gereken tüm gayreti gösteriyoruz. Başkan Yaşar’a Ankaragücü’ne verdiği destek için teşekkür ediyorum” diyerek Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’a Ankaragücü forması hediye etti.