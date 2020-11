Başkan Vekili Hacıarifoğlu: Başkan Böcek, dönene kadar emanetine sahip çıkacağıma sevindi

Aslı DURAN/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Büyükşehir Belediyesi’nde yaşanan ‘yetki krizi’ sonrası Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i hastanede ziyaret etti. Başkan Böcek ile konuşan Hacıarifoğlu, “Kendisine, görevine dönene kadar emanetine sahip çıkmaya devam edeceğimi söyledim. Kendisi de bu duruma sevindi” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ndeki yetki krizinin ardından dün gece İçişleri Bakanlığı, başkan vekilliğine Mehmet Hacıarifoğlu’nun devam edeceğini açıkladı. Kararın ardından Mehmet Hacıarifoğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası konuşan Hacıarifoğlu, “Başkanımız Muhittin Böcek’i çok iyi gördüm, sağlığının her geçen gün iyiye gitmesi beni çok mutlu etti. Belediye konularında sohbet ettik. Kendisine, görevine dönene kadar emanetine sahip çıkmaya devam edeceğimi söyledim. Kendisi de bu duruma sevindi. Şimdiye kadar aldığım her kararda ve attığım her adımda olduğu gibi, bundan sonra da aynı hassasiyetle başkanımız Muhittin Böcek’i temsil etmeye devam edeceğim” dedi. Hacıarifoğlu’nun açıklaması, Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı.

YETKİ KRİZİ NASIL YAŞANDI?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastanedeki tedavisi sürürken Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu ile Genel Sekreter Cansel Çevikol arasında yetki krizi yaşandı. Mehmet Hacıarifoğlu, Genel Sekreter Cansel Çevikol başta olmak üzere bazı bürokratların yetkilerini sınırlandırdı. Sonrasında Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek’in oğlu Mustafa Gökhan Böcek, gece yarısı sosyal medya hesabından ‘Ayaklar baş, başlar ayak oldu’ paylaşımı yaptı. Başkan Böcek ise Hacıarifoğlu’nun vekillik görevini yayımladığı elektronik imzalı yazıyla sonlandırarak, 10 gün süreyle meclis üyesi Oktay Başaran’ı başkan vekili atadı. Yazıda, Başaran’ın ardından 23 Kasım’dan itibaren de Böcek dönünceye kadar meclis üyesi Büşra Özdemir başkan vekili olarak atandığı kaydedildi. Hacıarifoğlu ise görevinin başında olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesi’nden gönderilen elektronik imzalı açıklamanın usulsüz olduğunu söyledi.

Antalya Valiliği’nin konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nden görüş istemesi üzerine Genel Müdürlükten gönderilen yazıda, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in hastayken görevlendirme yapmasının mümkün olmadığı, Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu’nun vekillik görevine devam etmesi yönünde karar verildiği belirtildi. Genel müdürlük, Hacıarifoğlu’nun vekilliğine son verilen yazılı talimatı ise ‘yok hükmünde’ saydı.

FOTOĞRAFLI