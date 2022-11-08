BAŞKAN ŞİMŞEK VE MECLİS ÜYELERİNDEN TULUMTAŞ MAĞARASI’NA ZİYARET

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Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’in meclis toplantısında, Belediye Meclis Üyelerini Tulumtaş Mağarası’nı görmeye davet etmesi sonrası düzenlenen etkinlikle, Gölbaşı Belediyesi tarafından turizme kazandırılma yönünde çalışmaları devam eden Tulumtaş Mağarası ziyaret edildi.

Başkan Şimşek, gezi esnasında mağaranın özellikleri ve içerde yaptıkları çalışmalarla ilgili Meclis Üyelerini bilgilendirdi. Geziden oldukça memnun kalan Meclis üyeleri, Gölbaşı’nın turizmine katkı sağlayacak Tulumtaş Mağarası’nda yapılan çalışmalar ve verilen emek sebebiyle Başkan Şimşek’e ve Gölbaşı Belediyesi çalışanlarına teşekkür etti.

1992 yılında Ankara Çevre Yolu’nun yapımı sırasında taş ocağı olarak kullanılan alanda dinamitle yapılan patlatma sırasında gün yüzüne çıkarılan, uzunluğu 5, genişliği 1,5 kilometre olan Tulumtaş Mağarası, kendini sürekli yenileyen özelliğiyle fark yaratıyor. Mağara içinde 10 15 günde bir yeni sarkıtlar oluşuyor.

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