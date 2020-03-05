Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, ilçede yapımı devam eden Konya Yolu inşaat çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, beraberinde Fen İşleri Müdürü Hakan Göçer ile birlikte ilçede yapımı devam eden Konya Yolu inşaat çalışmasını yerinde inceleyerek, yetkililerden bildi aldı.

Yolun Yüzde 67’si Tamamlandı

Başkan Şimşek yaptığı Açıklaması’nda Konya yolu inşaatını yürüten inşaat firması yetkililerinden aldığımız bilgilere göre ‘Konya Yolumuzun inşaat çalışmasının şuan itibari ilen %67’si tamamlanmış durumda. Ekipler vardiyalı bir şekilde çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu hızla giderse Eylül ayında Konya Yolumuz tamamlanmış olacak. Allah nasip ederse Ekim ayında yolumuzu tamamen kullanmaya başlayacağız.

Destek Verenlere Teşekkür Ederim

Başkan Şimşek; “Konya Yolu Projesi’nin hızlı bir şekilde ilerlemesi için Hükümetimiz ile sürekli görüşmeler yaptık ve görüşmeler sonucunda hükümetimiz Konya Yolu Projesi’nin hızlı bir şekilde yapılması için gereken tüm desteğini vermiştir. Ben Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek olarak Konya Yolu Projemizin hızlı bir şekilde ilerlemesi konusunda destek veren herkese teşekkür ediyorum. İnşallah yolumuz kısa sürede tamamlanacak ve Ekim ayında hizmete açılmış olacak” dedi.