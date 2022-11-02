Başkan Savran, SMA hastası Yusuf Eren için kontak çevirdi

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Ahmet KORKMAZER/ NEVŞEHİR, (DHA)- SPİNAL Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 hastası 9 aylık Yusuf Eren Gostak’ın tedavisi için başlatılan kampanyaya Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da 2 saatliğine taksi şoförlüğü yaparak katkı sağladı.

​Nevşehir’de yaşayan ve 2 aylıkken yapılan test sonrasında SMA Tip-1 teşhisi konulan Yusuf Eren Gostak’ın hayatta kalabilmesi için tek çare olan, yurt dışında alabileceği ZOLGENSMA gen tedavisinin gerçekleştirilmesi amacıyla, valilik izniyle yaklaşık 7 ay önce yardım kampanyası başlatıldı. Tedavisi için gerekli paranın kampanya sürecinde yüzde 32’lik bir bölümünün karşılandığı Yusuf Eren’in tedavisine katkı sağlamak için Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran da Borsa kavşağındaki bir taksi durağında 2 saatliğine kontak açtı. Başkan Savran, 2 saatliğine taksi sürücülüğü yapacağı durakta bir süre çalışma arkadaşlarıyla sohbet edip ardından taksi şoförlüğü yaptı. Savran, şunları kaydetti:

“6 aydır Yusuf Eren’in tedavisi için bir belirli miktarda para toplanması gerekiyor. Onun için Nevşehir’de ailesi ve yakın çevresinin başladığı bir kampanya. Başladığı ilk günden itibaren her zaman onların yanında bulunmayı gayret ettim. Geçtiğimiz sürece toplanan para yüzde 30’u geçti, yüzde 32 civarında ama bunun hızlanması gerekiyor. Çünkü evladımız şu anda yoğun bakımda. Her an solunum sıkıntısına girebilir. Bu hastalığın tedavisinde ne kadar erken uygulanırsa etkisi o kadar artıyor. O yüzden farkındalığı artırmak ve gereken miktarı toplayıp Yusuf Eren’i tedaviye göndermek istiyoruz. Belediye Başkanı olarak buna öncülük etmek istedim, ciddi bir katkıda bulunmak istedim. Birkaç gün önce canlı yayınlarla başladık. Bugün sembolik olarak da taksiye binmek isteyen vatandaşları farklı yerlerden alıp farklı yerlere bırakacak ve bu sayede farkındalığı artırmak istiyoruz.”

Başkan Savran’ın bu sayede 110 bin TL yardım topladığı ve paranın da kampanyaya aktarıldığı öğrenildi. (DHA)

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