Başkan Şadi Yazıcı: Bir bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim

İSTANBUL, (DHA)- Tuzla Belediye Meclisi’nde kasım ayı toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, son 6-7 yılda yüzlerce daireyi dönüştürdüklerini ifade ederek, “Bir bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim. Kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa onu yıkacağız” dedi.

Tuzla Belediye Meclisi’nin kasım ayı toplantılarının üçüncü birleşimi Tuzla Belediyesi Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında gerçekleştirilen toplantıda, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, “İzmir depremi bir defa daha göstermiştir ki yüzde 67’den sonra çoğunluğun hakkını savunacağız ve bir bina yıkılacaksa üç beş kişinin rant kavgasına asla müsaade etmeyeceğim, kesinlikle ve kesinlikle orası yıkılacaksa, onu yıkacağız. Bunu da birlikte yıkacağız. Buna karşı gelen kişi de kusura bakmasın, devletin de kamunun da gazabına uğrayacaktır. Ama hakkını alarak, hakkından fazlasını kimseye yedirmeyeceğiz” diye konuştu.

‘108 TANE ACİL TOPLANMA ALANIMIZ VAR’

Tuzla’da toplanma alanlarında bir kişiye düşen alan oranının İstanbul ortalamasının üstünde olduğunu söyleyen Başkan Yazıcı, “‘Afet anında Tuzla halkının toplanma bölgeleri var mı?’ diye soru önergesi verdiniz. Evet, 108 tane acil toplanma alanı var. Mühim olan şimdi organize bir şekilde kimin nerede, hangi toplanma alanına gideceğini, destek ve lojistik hizmetlerini, sivil inisiyatif ile beraber devletin, kamu otoritesinin yapmış olduğu hiyerarşik düzende hep beraber yapılanmasını sağlamak. ‘Toplanma bölgelerinde kişi başına düşen alan nedir?’ diye soruyorsunuz. Bunu aslında AFAD; 1 metrekare diye söylüyor. İstanbul’da ortalama 1,2, Tuzla’da ise 2,11” ifadelerini kullandı.

‘YENGESİNE DAİRE ALMAYA ÇALIŞIYORLAR’

‘Başkanım depremle ilgili kentsel dönüşümde problemleriniz nedir?’ diye kimsenin bu zamana kadar soru sormadığını ifade eden Başkan Yazıcı, sözlerine şöyle devam etti.

“İzmir depreminde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Rabbim bir daha bize bunları yaşatmaz inşallah. Ama gerçek bu. Hiçbir zaman durmayacak. Biz depremle ilgili çalışmalarımızı hızlandırmak zorundayız. Bir defa bana yaşadığım problemleri sorun. Deprem herkesin başına geliyor. Siz onların hiçbirisinden haberdar değilsiniz. Adam kendine maaş bağlatmaya çalışıyor. Bir başkası, bir dairesini iki daire yapmaya çalışıyor. Birisi de amcasının oğluna kira almaya çalışıyor. Birisi yengesine bir tane daha daire almaya çalışıyor. Yüzlerce sitede, yönü güneye baktı, kuzeye baktı diye, 3-5 defa proje çiziyor arkadaşlar. Her birisinin derdini tasasını dinliyoruz. Yüzde 90’ın üstünde memnuniyet olsun istedim. Yüzde 67 bile istemedim. Her birisi ile birebir görüşüyoruz ve birebir problem yaşıyoruz. Bunların tamamı 30 bin insanı ilgilendiriyor. Ve şu anda görüşmelerimizle beraber bu kadar dönüşüm yaparken, “‘Başkanım ne sorun yaşıyorsunuz?’ diye sorulmadan sadece ve sadece eleştirdiniz” dedi.

‘ŞU ANA KADAR YÜZLERCE DAİREYİ DÖNÜŞTÜRDÜK’

Son 6 -7 yılda, 6306 sayılı kanun yürürlüğe girdikten sonra, toplam 1442 bina 6014 bölümü dönüştürdüklerini söyleyen Başkan Yazıcı, “Biz vatandaşa bir şey söylüyoruz. Bize başvurun lütfen. Gelin şartlarınızı öğrenin. Ne yapabileceğinizi görün. Ya birisiyle yapın ya kendiniz yapın, yapamıyorsanız gelin birlikte biz yapalım. Yıllardır söylüyorum, ilk defa da söylemiyorum bunu. Biz her zaman çözüm olmaya çalıştık. Dönüşüm sayısı bugüne kadar, Tuzla’da 7-8 yıl içerisinde getirmiş olduğumuz birçok imar hakkıyla şu ana kadar yüzlerce daire dönüştü” dedi.

‘DEPREM KONUSU SİYASETE MALZEME EDİLMEMELİ’

Başkan Yazıcı, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Deprem ve dönüşüm siyasete malzeme edilmeyecek kadar önemli bir konu. Siyasete malzeme edilmeyecek kadar çok kıymetlidir insanlarımızın bir tanesinin bile burnunun kanamaması. Bu konuda yapacağımız her türlü çalışmada desteğinizi istiyoruz. Ama bunun karşısında destek değil de bizi engelleyecek bir çalışma varsa da başvuracağım yer kamu vicdanıdır. Gider halkımıza bunu şikayet ederiz.”

