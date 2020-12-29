Başkan Polat’tan minik öğrencilere yeni yıl sürprizi

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yeni yıla sayılı günler kala belediyenin bünyesinde hizmet veren dört kreşi ziyaret ederek öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi. Pandemi nedeniyle maske ve sosyal mesafe kurallarına göre gerçekleşen ziyarette Başkan Akpolat, öğrencilerin yeni yılını kutlayarak çocuklara hediyeler dağıttı.

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat pandemi nedeniyle bu sene buruk gireceğimiz yeni yıla çocukları sevindirmek için belediye bünyesinde faaliyet gösteren Sıtkı Çiftçi, Tarık Akan, Türkan Saylan ve Çetin Emeç Gündüz Çocuk ve Bakım Evleri’nde eğitim gören öğrencileri ziyaret etti. Pandemi nedeniyle sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat edilerek gerçekleşen ziyarette Başkan Akpolat minik öğrencilere yeni yıl hediyesi verdi. Minikler, çizgi film karakterinden oluşan kostümleriyle renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler kendi el becerileriyle hazırladıkları hediyeleri Başkan Akpolat’a vererek yeni yılını kutladı. Renkli ve neşeli görüntülerin oluştuğu ziyarette Başkan Akpolat kreş bünyesinde görev yapan personelin de yeni yılını kutlayarak onlara hediyelerini takdim etti.