Başkan Öztekin, “2020’de projelerimizin birçoğunu hayata geçirdik”

İSTANBUL, (DHA) – Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yatırım ve projelerini değerlendirerek, vatandaşların talep ve önerilerini almak adına sosyal medya üzerinden canlı yayın gerçekleştirdi.

Koronavirüs nedeniyle son dönemde iletişim yüz yüze yerine dijital platformlar üzerinden sağlanıyor. Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin yatırım ve projelerini değerlendirerek, vatandaşların talep ve önerilerini almak adına sunucu Ceyhun Yılmaz moderatörlüğünde bir canlı yayın gerçekleştirdi. Program Başkan Öztekin’in ve Kağıthane Belediyesi’nin tüm sosyal medya hesaplarında aynı anda yayınlandı.

Geniş bir izleyici kitlesine erişen program yaklaşık 90 dakika sürdü. Başkan Öztekin programda 2020 yılında gerçekleştirdiği yatırımlar, gelecek dönem projeleri ve koronavirüsle mücadele çalışmalarından bahsetti. Programda ayrıca vatandaşlardan gelen soruları da cevapladı.

Göreve gelmeden önce vatandaşa 53 proje sözünü verdiğini belirten Başkan Öztekin, bunların birçoğunu hayata geçirdiklerini vurguladı. Yapımı tamamlanan projeler arasında kentsel dönüşüm, Kağıthane Meydanı, Maharetli Eller Çarşısı, İstihdam Hizmet Noktası, Millet Kıraathanesi, Çocuk Kütüphanesi, Uzay Evi, Sosyal Medya Stüdyosu, tarihi eserlerin restorasyonu, Bağımlılıkla Mücadele Merkezi, Engelliler Gündüz Hizmet Merkezi, Sporcuhane, Kolay Kağıthane, Elden Gönüle Sosyal Yardım Merkezi, Gençhane, yeni yeşil alanlar, tematik caddeler, Yaşlılar Gündüz Hizmet Merkezi, yayalaştırılmış alışveriş caddeleri ve akıllı şehir mobilyaları gibi projeler yer alıyor.

4 MİLYONDAN FAZLA MASKE VE KOLONYA

Başkan Öztekin koronavirüsle mücadele çalışmalarına da değindi. Programda konuyla ilgili olarak; ”İnternet üzerinden aldığımız taleplerle vatandaşlara maske, kolonya, gıda ve sıcak yemekten oluşan sosyal destekleri evlerine kadar ulaştırıyoruz. Bugüne kadar 4 milyonun üzerinde maske, 350 bin kolonya, 62 bin gıda kolisi ve bin 200 aileye aş evinden günde 2 öğün sıcak yemek ulaştırdık. Kağıthane’de yaşlıların ve karantinada olan vatandaşların market ve eczane ihtiyaçlarının karşılanmasından hijyen ürünlerinin teminine kadar her anlamda kendilerine destek oluyoruz. Yanı sıra 15 binin üzerinde bina ve işyerini dezenfekte ettik. Her gün düzenli olarak sokak ve caddelerin temizlik ve dezenfektesini yapıyoruz. Temizlik-Maske-Mesafe denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Kağıthane’de Başkan Öztekin ile 2020 Değerlendirmesi adlı sosyal medya canlı yayınına belediye başkan yardımcıları ve birim müdürleri de katıldı. Programın sonunda Başkan Öztekin sunucu Ceyhun Yılmaz’a ilçenin tarihinden bilgilerin yer aldığı Çikolata Kütüphanesi hediye etti.