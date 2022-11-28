Başkan Köse: 58 milyarlık ABB bütçesi, 7 bakanlığın bütçesinden daha fazla

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ANKARA, (DHA)-MAMAK Belediye Başkanı Murat Köse, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) 2023 Mali Yılı Bütçesi ile ilgili basın toplantısı düzenledi. Başkan Köse, burada yaptığı açıklamada, “ABB’nin kendi bütçesi 34 milyar, ASKİ’nin 15 buçuk milyar ve EGO’nun bütçesi de 8,7 milyar. Yani toplam bütçe 58 milyar. ABB’nin bütçesi bakanlıklarla karşılaştırıldığında 7 tane bakanlığın bütçesinden daha büyük bütçeye sahip. Bu da Ankara’nın ne kadar büyük bir bütçesi olduğunu, hizmet için ne kadar büyük bir imkân olduğunu gösteriyor” dedi.

Mamak Belediye Başkanı ve Ankara Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanı Murat Köse, Tarihi Musiki Muallim Mektebi’nde düzenlediği basın toplantısında konuştu. Başkan Köse, “Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) kendi belediye, EGO ve ASKİ olmak üzere 3 tane bütçesi var. Şu anda ABB’nin 2023 yılı bütçesi 34 milyar. ASKİ’nin bütçesi 15,5 milyar, EGO’nun bütçesi de 8,7 milyar. Toplam bütçe 58 milyardır. Geçen seneye baktığımızda bu rakam 17 milyardı. Yaklaşık 3 katından daha fazla bir rakamla önümüzdeki yıl ABB bütçe kullanacak. ABB’nin bütçesi bakanlıklarla karşılaştırıldığında 7 tane bakanlığın bütçesinden daha büyük bütçeye sahip. Bu da Ankara’nın ne kadar büyük bir bütçesi olduğunu, hizmet için ne kadar büyük bir imkân olduğunu gösteriyor” diye konuştu.

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‘ENGELLENİYORUZ’ ALGISI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR’

Başkan Köse, geçen sene hükümetten gelen gelir durumunun yüzde 92, bu sene de yüzde 97 olduğunu ifade ederek, “Son yıllarda özellikle 11 tane CHP’li büyükşehir belediyesinin yaptığı toplantılarda bir engellenme algısı ve yalanı oluşturuluyor. Bu rakamlar gösteriyor ki, tam tersine engellenme değil fazla bir bütçe verildiği gözleniyor. Bütçe oylamalarında meclisten kuruşuna dokunmadan ABB Bütçe Tasarısı’nın kuruşuna dokunulmadan bütçelerin geçtiğini görüyoruz. Devamında harcama açısından da bugüne kadar 70 milyara yakın bir para harcanmış durumda. Bu paraların da tek kuruşuna dokunmadan ABB’nin harcama yaptığını görüyoruz. Burada yetkiyi Ankara halkı ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a vermiştir. Tabii ki bütçeyi kullanacaktır. Ancak burada garip olan hem hükümet bu kadar bütçe ayırdığını görüyoruz hem de bir taraftan da ‘engelleniyoruz’ algısı oluşturulmaya çalışılıyor” dedi.

‘ABB BU KONUDA GERİ KALIYOR’

Önümüzdeki yıl ABB bütçesinin başıboş hayvan barınaklarının yapımı için 50 milyon bütçe ayırdığını belirten Başkan Köse, “Tabii 4 yıl geçti. Ancak ABB bir tane bile hayvan barınağı inşa etmedi. Dolayısıyla 50 milyonluk bütçeyi nasıl kullanacak, bu para yetecek mi? Bu da meçhul. Ankara’da özellikle sokak köpekleri konusunda gerçekten insanlarımızın sokakta güvenli olarak yürüyemediğini, gezemediğini, sokağa çıkamadığını bazı yerlerde biliyoruz. Dolayısıyla bu kadar stratejik bir konuda ABB’nin bu kadar geride kalması, inisiyatif almaması anlaşılır bir şey değildir. Vaka sayılarının arttığını, ısırmaların ve olayların arttığını hep beraber biliyoruz. ABB bunu yapmayınca görev ilçe belediyelerine düşüyor” diye konuştu.

‘BÜTÇEDE İLÇELERE ADALETSİZ YATIRIM PLANLARI YAPILIYOR’

Başkan Köse, bütçedeki adaletsiz yatırım planları yapıldığını ifade ederek, şunları söyledi:

“ABB Başkanı Sayın Yavaş yönetiminin özellikle Çankaya ve Yenimahalle özelinde büyük bir bütçe ayrıldı. Bütçe tasarısına baktığımızda Yenimahalle’ye Çankaya’ya 485 milyonluk bir yatırım ayrıldığını görüyoruz. Belli ilçelere ise küçük bir bütçe ayrılmış ya da hiç ismi geçmiyor. Burada CHP rozetini çıkarttığını söyleyen ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’ın gerçek yüzünü görmüş oluyoruz. Maalesef hiçbir ilçede doğru düzgün bir tesis olmayan, taş üzerine taş konulmayan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Ankara’ya gerçekten yazık oldu. Bu 3,5 senenin boşa geçtiğini görüyoruz ve üzülüyoruz. Yine 2023 yatırım programında engellilere erişilebilirliğin sağlanması konusunda sadece 5 milyon liralık bir rakam ayrıldığını görüyoruz. Bununda ne kadar hassas bir konu olduğunu düşündüğümüzde 58 milyarlık bir bütçe içerisinde bu kadar küçük bir bütçenin engellilere ayrılmasının taktirini de sizlere bırakıyorum. Ben burada ABB Başkanı Sayın Mansur Yavaş’a sesleniyorum; gelin görev sürenizin son aylarında bari birlikte çalışalım. ABB’de belediye başkanlarımızla, meclis üyelerimizle beraber Ankaralı hemşerilerimize hizmet üretelim, eserler üretelim. Bari kalan zamanı doğru değerlendirelim.”

‘ARTAN TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILMASI LAZIM’

Başkan Köse, Ankara’nın çözülmesi gereken sorunlarından birinin de ulaşım sorunu olduğunu belirterek, “Bir an evvel Ulaştırma Bakanlığı ile belki de Başkentimizin 2053 planının yapılması lazım. Bir an evvel özellikle tünel yolları üzerinden bir strateji belirlenerek artan trafik yoğunluğunun azaltılması lazım. Sadece bu değil, Ankara’nın kültür, sanat pek çok ihtiyacı var. Bu kalan zamanda belki bunlarla ilgili belki bir çalışma yapılabilir umudunu burada ifade etmek istiyorum. 2023 bütçesi ile ilgili konuları söylerken, bundan sonra da ABB’de yapılan yanlışların, hataların ve becerilemeyen işlerin takipçisi olmaya devam edeceğimizi ve bunların Ankara halkı ile paylaşacağımızı ifade etmek isterim” dedi.

‘MAMAK’TA SOKAK HAYVANLARINA MERHAMETLE, SEVGİYLE DAVRANIYORUZ’

Başkan Köse, Mamak Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak köpeklerine eziyet edildiği iddiaları ile ilgili de şunları kaydetti:

“Sokak hayvanları konusu önemli ve herkesin hassas olması gereken bir konudur. Bu konuyu bir şekilde çözülebilir hale getirmemiz hep beraber gerekiyor. Buradaki mesele şu tabi, sokaktaki köpek sayısı, köpek popülasyonunun çok yükseldiğini görüyoruz. Özellikle aç kalan, su bulamayan, hastalandığında bakıma ihtiyacı olan köpeklerin nasıl ihtiyaç sahibi olduğunu, onları sahiplenme gerektiğini de buradan ifade etmek isterim. Bunun bir şekilde çözümünü gerçekleştirmemiz lazım. Ben bu konuya dikkat çekmek üzere ‘şehirde sahipsiz köpek olmaz’ başlığını kullandım. Bu konuda çalışmalar yaptım. Ben bunu ifade ederken, gerçekten sokakta saldırıya uğrayan insanların durumunu anlatmak istedim aslında. Aynı zamanda kamu olarak sonuçta belediye de bir kamu kuruluşudur. Biz sokaktan hayvan sahiplenenlere aylık 500 TL nakit destek veriyoruz. Mama ve veteriner desteğini veriyoruz. Sokakta saldırgan köpekleri alarak rehabilite ederek, aşısını ve tüm tedavilerini yaparak sağlıklı bir şekilde sahiplendirmeyi gerçekleştiriyoruz. Ege Mahallesi’nde gerçekleşen olay şu; daha önceden yine aynı saatler içerisinde Mamak’ta Doğukent Caddesi’nde bir köpeğe araç çarpıyor. Bir ihbar üzerine bizim ekiplerimiz buraya gidiyor ve köpeği oradan alıyor. Sokaktaki saldırgan anestezi yapılarak veteriner eşliğindeki yapılan çalışmalardaki köpeklerden 2 tanesi yine aynı araca alınıyor. Arkadaşlarımızın eksiği şu, köpekleri aynı araca almalarıdır. Kan içinde olan köpeğin diğer uyuşturulan köpeklere kanının bulaştığını görüyoruz. Bir hayvanseverin buna şahit olduğunu ve çektiğini videoları, fotoğrafları ‘Mamak’ta katliam var’ başlığı altında yayınladığını ve maalesef yanlış bir şekilde ifade edildiğini görüyoruz. Oradaki arkadaşlarımızın durumu ifade etmesine rağmen farklı kesimler tarafından iftiraya ve manipülasyona dönüştürüldüğünü görüyoruz. Mamak’ta sokak hayvanlarına merhametle, sevgiyle davranıyoruz. Bir tane bile olumsuz anlamda vaka belediyemizin görevlilerinin hayvanlara kötü davrandığı veya olumsuz davrandığı ile ilgili bir tane olumsuz vaka yoktur. Tüm çalışanlarımız gerçekten hassasiyetle bu işi yapıyor.” (DHA)

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