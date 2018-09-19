Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, gençliğine önem vermeyen toplumların geleceğinin de olamayacağını söyledi.

Kafaoğlu, “Atatürk’ün söylemiş olduğu muasır medeniyetler seviyesine de, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her ortamda altını çizdiği 2023, 2053, 2071 hedeflerine de ancak ve ancak gençlerimizle ulaşabiliriz. Gençler bizim geleceğimizdir” dedi.

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi 2018-2019 yılı eğitim-öğretim yılı açılış töreni düzenlendi. Törene, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ile çok sayıda davetli katıldı.

Törende bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, büyükşehir olarak Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’ne her türlü desteği verdiklerini ve Rektör Süleyman Özdemir’le sürekli irtibat halinde olduklarını söyledi.

Kafaoğlu, “17 Eylül aynı zamanda Bandırmamızın kurtuluş günü. Kurtuluş günümüzü de kutluyorum. Cenab-ı Allah bizleri tekrar işgallerle karşılaştırmasın, tekrar İstiklal Marşı yazmaya mahkûm etmesin. Birlik, beraberlik içerisinde bu ülkeyi her zaman koruyabileceğimizi 15 Temmuz’da yine hep birlikte gösterdik. Bundan sonra da göstereceğimizden hiç kimse tereddüt etmesin” dedi.

“ÜNİVERSİTELERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Başkan Kafaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz

Eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Kafaoğlu, “Akademik bir yılın açılışını yapıyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak üniversitelerimizin arkasındayız. Yeni olmasına rağmen üniversitemiz ile bir çok proje gerçekleştirdik. Genç bir üniversite olmasına rağmen çok başarılı. Bu başarılarıyla biz de gurur duyuyoruz” diye konuştu.

“GENÇLER BİZİM GELECEĞİMİZ”

“Gençler bir ülkenin ana damarlarıdır” diyen Kafaoğlu, “1 milyon 200 bin nüfuslu Balıkesir’in belediye başkanı olarak gençlerimizin geliştirdiği projelerinin arkasındayız. Özellikle eğitim ve öğretimle ilgili, üniversitelerle ilgili gelen projeleri hiç geri çevirmiyoruz. Çünkü gençler bizim geleceğimiz. Bu ülkenin geleceği sizlersiniz. Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu hedefler: 2023, 2053, 2071 hedeflerine gençlik ulaştıracak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün söylemiş olduğu muassır medeniyetler seviyesine bu gençlik çıkaracak. Onun için gençliğe, çocuklarına, yavrularına yatırım yapmayan milletlerin geleceği olamaz. Büyükşehir’in bütün imkânları sizin emrinizdedir” ifadelerini kullandı.

“BALIKESİR’İ SOSYAL ŞEHİR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ”

Başkan Kafaoğlu: Gençler bizim geleceğimiz

Balıkesir’e üniversite eğitimi için gelen gençlerin ihtiyaçlarına da cevap verebilmek adına projeler geliştirdiklerini belirten Kafaoğlu, “Büyükşehir Belediyesi olarak da üniversite öğrencilerimizin özellikle üniversite için geldiği şehirlerde sosyal donatıların ve onların vakitlerini geçirebilecekleri güzel mekanların olması son derece önemli. Özellikle tercih sebebi de oluyor. Biz de önümüzdeki yıl sahil şeridini yeniden yapılandırarak inşallah orada engelliler için, öğrencilerimiz için, üniversite öğrencileri için çok daha güzel sosyal donatılar, kafeler, gençlik merkezleri inşa ederek üniversitemizin gelişmesine kalkınmasına inşallah daha fazla katkı sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

