Başkan Güler’den Bakan Pakdemirli’ye ‘süre uzatım’ teşekkürü

ORDU, (DHA)- ORDU Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, serbest piyasada fındık fiyatlarının düşmesini önleyecek Toprak Mahsulleri Ofisi’nin (TMO) fındık alım süresini uzattığını açıklayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’ye teşekkür etti.

Serbest piyasada fındık fiyatındaki düşüş üzerine önceki hafta devreye giren Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile görüşmeler gerçekleştirdi. Başkan Güler, 2020-2021 fındık hasat sezonu öncesi temmuz ayında tekelleşen firmaların fındık fiyatına müdahale etmelerine izin vermediklerini belirterek, “Fındığı da fındık fiyatını da Roma, Londra, Washington merkezli oligopolist yani alıcı piyasasında tekelleşen firmaların insafına ve tekeline bırakmayacağız. Fındığın fiyatını biz belirleyeceğiz. Belediyecilik anlayışımız sağlık konusuyla pandemisiyle imarıyla yatırımlarıyla ve ekonomisiyle bir bütün. Ordu’nun hemen her konusu bizim ilgi ve sorumluluk alanımız. Halkımızın sorunları en birinci önceliğimiz. Özellikle fındık meselesi de öyle. Fındığa sahip çıktık, sahip çıkmaya da devam ediyoruz. Fındık fiyatlarıyla ilgili yapay gelişmeleri, fiyat oyunlarını yakından izliyoruz. Tarım Bakanı’mız Sayın Bekir Pakdemirli Beyle de yakın temas içindeyim. Kimse merak etmesin. İnşallah yeni yılda da oyunları birlikte bozacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Pakdemirli ise TMO’nun fındık alım süresini 30 Nisan 2021 tarihine kadar uzattığını açıkladı. Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, “Üreticilerimizi hiç yalnız bırakmadık, bırakmıyoruz. Hem üreticimizin hem de ülkemizin kazanması için çalışıyoruz. Hayırlı olsun” dedi.

Başkan Güler de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli müjdeli haberi verdi. Kendisi ile iletişim hâlinde olduğumuzu ve üreticilerimizin endişelerini yakinen takip ettiğimizi belirtmiştik. Desteklerinden dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza ve değerli Bakanımıza üreticilerimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

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