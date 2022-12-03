BAŞKAN ERCAN SİNCAN ITRİ GÜZEL SANATLAR LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın gençlerle bir araya gelerek hem sohbet edip hem fikir alışverişinde bulunduğu “Gençlerle Baş Başa” programının bu haftaki durağı sanatın kalbinin attığı Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi oldu. Başkan Ercan, geleceğin sanatçılarını dinledi.

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan ”Gençlerle Baş başa” programına ara vermeden devam ediyor. Bu hafta Başkan Ercan, müzik ve resim alanında yetenekli öğrencilere eğitim veren ve Ankara’nın sayılı güzel sanatlar lisesinden biri olan Sincan Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle buluştu.



Geleceğin sanatçıları ile bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Ercan, sanat eğitimi alan öğrenciler için “Sizler seçkin öğrencilersiniz çünkü siz sanatçı öğrencilersiniz. Özel yetenekleriniz var, sizler farklısınız” İfadelerini kullandı.

Sincan’la ilgili yatırımları ve projeleri öğrencilere anlatan Başkan Ercan, ilçenin yarınlarıyla ilgili de fikir alışverişinde bulundu. Kendisine sorulan sorulara içtenlikle cevap veren Başkan Ercan’a daha önce verdiği destekler için öğrencilerden teşekkür geldi.

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BAŞKAN ERCAN: “ELİMİZDEN GELENİ YAPARIZ”

“Geçen sene İzmir Çok Sesli Korolar Festivali için bize ulaşım desteği vermiştiniz. Sayenizde hem şehir içi ulaşımda hem de İzmir’e gidiş dönüşümüzde çok konforlu bir seyahat yapmıştık. Orada çok güzel geri dönüşler aldık” diyerek Başkan Ercan’a teşekkür eden bir öğrenci ulaşım desteğinin devam etmesini talep etti. Başkan Ercan da gereğini yapacaklarını belirtti.

Sokakta sanat yapmak istediklerini söyleyen müzik bölümü öğrencileri Sincan’da bir Sanat Durağı istediklerini ifade ederken, resim bölümü öğrencileri de grafik-tasarım gibi konularda belediyeden seminer desteği istedi.

Başkan Ercan sokak hayvanlarını beslediğini belirten bir öğrencinin mama talebi üzerine “Biz kendimiz zaten günde 300 kilo mama üretiyoruz. Tabi ki size mama göndeririz” dedi.

Öğrencilere derslerinde başarılar dileyen Başkan Ercan, sohbetin ardından Itri Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.