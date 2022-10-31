Başkan Ercan mahalle mahalle gezerek vatandaşları dinliyor

Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın Sincanlılarla buluşarak gelecek vizyonunu paylaştığı ve vatandaşları yüz yüze dinlediği mahalle meclisi toplantıları her hafta farklı bir mahallede yapılıyor.

Başkan Ercan’ın bu haftaki durağı Mareşal Çakmak Mahallesi ve Malazgirt Mahallesi oldu. Malazgirt Mahallesi’nde Evliya Çelebi Güngörmüşler Konağı’nda, Mareşal Çakmak Mahallesi’nde ise Ali Fuat Başgil Lisesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ercan, vatandaşlarla sohbet etti. Sincan’ın geleceği ve yatırımları üzerine projelerini anlatan Başkan Ercan aynı zamanda mahalle sakinleriyle görüş alışverişinde bulunarak talepleri dinledi. Mahalle Meclisi Toplantılarında vatandaşların görüş ve önerilerini önemseyen Başkan Ercan, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine notlar aldırdı. Vatandaşlar Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın başlattığı mahalle buluşmaları ile görüşlerini bizzat Başkan Ercan’a iletebilmenin memnuniyetini yaşarken Başkan Ercan da “Mahalle toplantıları ile her sese kulak veriyoruz, her fikri birlikte güçlendiriyoruz. Sincan’ın yarınları için hemşerilerimizin hayallerini gerçekleştirmeye var gücümüzle çalışıyoruz” dedi.