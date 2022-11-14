BAŞKAN ERCAN GENÇLERİN YAPTIĞI ELEKTRİKLİ ARACIN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

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Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan “Gençlerle Baş Başa” programı ile her hafta farklı bir okulda gençlerle bir araya geliyor, gençlerin hayallerine kulak veriyor. Başkan Ercan bu hafta teknoloji alanından başarılarıyla dikkat çeken Yenikent İlksan Anadolu Lisesi’ni ziyaret etti. Başkan Ercan, gençlerin tasarladığı elektrikli aracı da yerinde inceledi.



Sincan’da bulunan okulları ziyaret ederek gençlerle buluşan Başkan Ercan, bu hafta Yenikent İlksan Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Gençlerin sorularını cevaplayarak onlarla sohbet eden Başkan Ercan, gençlerin kendilerini geliştirebilmeleri adına önemli tavsiyelerde bulundu.

Gençlerin taleplerini de dinleyen Başkan Ercan, gençlere Sincan için yapılacak projelerden bahsetti. Gençler Başkan Ercan’ı ilgiyle dinlerken, gelecek hayallerini de paylaşmayı ihmal etmedi.

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ÖĞRENCİLERİN YAPTIĞI ELEKTRİKLİ ARACI İNCELEDİ

Başkan Ercan, Yenikent İlksan Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı elektrikli aracı inceledi. Öğrenciler Başkan Ercan’a Teknofest’te ve çeşitli teknoloji yarışmalarında yarışan elektrikli aracı nasıl tasarladıklarını anlattı. Başkan Ercan daha sonra elektrikli araca binerek, aracı direksiyon koltuğunda da inceledi.



Okul yöneticileri, öğretmenler ve gençler, Başkan Ercan’ın eğitim ve gençlere yönelik önemli çalışmalar yaptığını belirterek Başkan Murat Ercan’a teşekkür etti. Program hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.