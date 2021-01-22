Başkan Döğücü, minik öğrencilerin karne sevincine ortak oldu

İSTANBUL, (DHA) – Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, 2020-2021 eğitim öğretim yılının ilk yarıyılının tamamlanması dolayısıyla öğrencilerin karne sevincine ortak oldu. Sancaktepe Belediyesi bünyesinde bulunan Abdurrahmangazi Kreşini ziyaret eden Başkan Döğücü, burada öğrencilere karne dağıtarak sevinçlerine ortak oldu.

Sancaktepe Belediyesi’ne bağlı olarak hizmet veren Abdurrahmangazi kreşinde öğrenim gören minikler ara karnelerini aldı. Miniklerin karne sevincine Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü de ortak oldu. Okul öncesi eğitime büyük önem verdiklerini her fırsatta vurgulayan Başkan Döğücü, “Sancaktepeli çocukların daha aydınlık bir geleceğe kavuşması için çalışmalarımız artarak devam edecek. Okul öncesi eğitim dönemi, bir çocuğun eğitim sürecinin başladığı en önemli dönemdir. Çocuklarımıza bu yaşlarda verilen eğitimler geleceklerini şekillendirmede de büyük rol oynuyor” dedi.

Sancaktepeli miniklerin karnelerine kavuştukları an yaşadıkları sevinç de görülmeye değerdi. Sancaktepe Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü minik öğrenciler ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek onlara çeşitli hediyeler takdim etti.