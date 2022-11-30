BAŞKAN CEYLAN: ÜLKEMİZİ EN İYİ TARIM ÜLKESİ YAPANA DEK MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

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Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan CEYLAN Türk Veteriner Hekimleri Birliği 50. Büyük Kongresiyle ilgili değerlendirmede bulundu. Verimli bir kongre geçirdiklerini belirten Başkan CEYLAN:” Bu tür kongreler bizleri bilinçlendiriyor ve derneğimizin iyiye, en iyiye ulaşması için motive ediyor.” dedi.

Grand Ankara Hotel & Convention Center’da iki gün süren 50’nci büyük kongreye Ankara Gıda Tarım Ürünleri Derneği Genel Başkanı Canan CEYLAN yanı sıra Tarım ve Orman Bakanı Vahit KİRİŞCI, Bakan Yardımcısı Nihat PAKDİL, TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus KILIÇ, TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN başta olmak üzere 700 kişiye yakın siyasi ve dernek başkanları katılım sağladı.

Kongreyle ilgili önemli değerlendirmede bulunan Başkan CEYLAN: “Tarım ve Orman Bakanımız Vahit Kirişci veteriner hekimlik hizmetlerinin Bakanlığın önemli çalışma alanlarından olduğuna işaret ederek, son 20 yılda hayvancılığın geliştirilmesinde elde edilen başarıda veteriner hekimlerin önemli payı olduğunu belirten bir konuşma gerçekleştirdi. TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali EROĞLU ise veteriner hekimlerin hayvan sağlığının yanı sıra toplum sağlığının korunmasında da önemli rol oynadıklarını söyledi.

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TBMM Tarım Komisyonu Başkanı Yunus KILIÇ yaptığı açıklama da bizlere; “Her zaman STK’larla birlikte yol alacaklarını belirterek, kapılarımız size her zaman açık ve her türlü desteği vereceğiz diyerek makamında ağırlamak istedi. 50’nci büyük kongrede iki liste yarışırken, Birlik Başkanı Ali EROĞLU ’nun listesinden 7 kişilik yönetim kuruluna sadece iki isim girebildi. İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat ARSLAN ’ın öncülüğündeki ‘Meslekte Uyanış Platformu kazandı. Çarşaf listeyle yapılan seçimi, Prof. Dr. Murat ARSLAN ’ın öncülüğündeki ‘Meslekte Uyanış Platformu’ kazandı. Meslekte Uyanış Platformu, yedi kişiden oluşan merkez konseye beş isim sokmayı başardı. ARSLAN ’ın yanı sıra Prof. Dr. Murat FINDIK Melike BAYSAL , Taner CANBULUT Türkay BERBEROĞLU , Meslekte Uyanış Platformu’nun listesinden seçilirken birliğin eski başkanı Ali EROĞLU ile Enes Gazi ATICI da yönetime girdi. Seçim sonuçlarının belli olmasından sonra kürsüye çıkan Prof. Dr. Murat ARSLAN katılan ve oy kullanan delegelere teşekkür ederek, “Delegenin iradesi ne diyorsa bizim ona uymamız gerekir. Delege, ‘Birlikte olun, birlikte yönetin demişti’ daha önce. Şimdi de aynı şeyi söyledi. Seçilen kim olursa olsun herkesin, aktif olarak görev yapan herkesin destek vermesi gerekiyor. Bu mesleği ayağa kaldırmamız için çok çalışmamız gerekiyor” dedi. Tarım ve Orman Bakanı Vahit KİRİŞÇİ ve Bakan Yardımcısı Nihat PAKDİL , bizlere desteklerinizden ve çalışmalarımızdan dolayı teşekkür etti. Uzun uzadıya sohbet edip, istişarede bulunduk. Derneğimiz Tarım ve Gıda Hayvancılık olarak sağ olsunlar bizi bu kongre de çok önemsediler ve özen gösterdiler. Bu tür kongrelere, toplantılara katılımımız devam edecek. Ülkemizi en bereketli, en iyi tarım ülkesi yapana dek mücadelemiz devam edecek.”dedi.