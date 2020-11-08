Başkan Çağırıcı: 42. İstanbul Maratonu’nda parkur değişti, şampiyonlar değişmedi

İSTANBUL, (DHA)- Bağcılar Belediyesi Engelliler Atletizm Takımı sporcuları, bu yıl tarihte ilk kez Avrupa’dan Asya’ya koşulan 42. İstanbul Maratonu’nda hem erkeklerde hem de kadınlarda ilk 3’e girerek şampiyon oldu. Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, “Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Parkur değişti ancak şampiyonlar değişmedi” dedi.

“Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu” unvanını taşıyan Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından altın kategori’de gösterilen İstanbul Maratonu bugün 42. kez gerçekleştirildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından organize edilen N Kolay’ın isim sponsorluğundaki maratonun tarihinde ilk kez bu yıl bir değişiklik yapıldı. Asya’dan başlayan koşu, bu yıl Avrupa’dan Asya’ya doğru koşuldu. Yenikapı Etkinlik Alanı’nda başlayıp aynı yerde sona erdi.

“KORONAVİRÜS TEDBİRLİ İSTANBUL MARATONU”

42 kilometrelik maratonda salgına dair tüm etkinlik tedbirleri alınarak, yüksek hijyen standartları ve 4 bin kişilik kısıtlı kontenjanla parkura çıkıldı. 42 kilometrelik maratonda start, kademeli olarak verildi. Koronavirüs salgını önlemlerinin alındığı organizasyonda sporcular, sosyal mesafe önlemlerine dikkat edilerek sıraya girdi. Bir buçuk metre mesafe kuralına uyan sporcular, dörderli sıralar halinde yarışa başladı. Organizasyonda ilk olarak saat 08.45’te paten yarışının startı verildi. Sonrasında ise Bağcılar Belediyesi Engelli Atletizm Takımı sporcularının yer aldığı tekerlekli sandalye kategorisindeki sporcular yarışa başladı.

“KÖPRÜYÜ İKİ KEZ GEÇTİLER”

İstanbul Vali Yardımcısı Niyazi Ertem ve diğer protokol üyelerinin verdiği start ile başlayan maratonda bu sene 15 kilometrelik çipli koşu ile 8 kilometrelik halk koşusu koronavirüs önlemleri kapsamında düzenlenmedi. Yenikapı’da başlayan yarış, Kumkapı, Sirkeci, Galata Köprüsü, Karaköy, Dolmabahçe ve Beşiktaş’a kadar düz ve denize sıfır noktasına yakın seyretti. Barbaros Bulvarı üzerinden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne ulaşarak Asya’ya geçen atletler, köprüyü geçer geçmez Altunizade köprüsünden “U dönüşü” yaptıktan sonra 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden ikinci kez geçti. Atletler, Beşiktaş sapağı, Barbaros Bulvarı Beşiktaş İskelesi’ne kadar gelen parkuru Dolmabahçe, Fındıklı, Salı Pazarı, Galata Köprüsü, Unkapanı, Balat, Sirkeci Kumkapı üzerinden başladığı yer olan Yenikapı’ya ulaştı. Müsabakanın sonucunda erkeklerde yarışa Bağcılar’dan katılan Ömer Cantay, 2.30.55’lik derecesiyle birinci, Birol Kamar 2.33.02’lik derecesiyle ikinci, Muhammed Safa Bakan ise 2.55.07’lik derecesiyle üçüncü oldu. Kadınlarda ise Hamide Doğangün 2.30.56’lık derecesiyle birinci, Zübeyde Süpürgeci 2.41.48’lik derecesiyle ikinci ve Zeynep Acet ise 2.55.07’lik derecesiyle üçüncü oldu.

“PARKUR DEĞİŞTİ, ŞAMPİYONLAR DEĞİŞMEDİ”

Sporcuları tebrik eden Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da şunları söyledi:

“Büyük bir gurur yaşıyoruz. Sporcularımız yine en iyi olduklarını gösterdiler. Parkur değişti ancak şampiyonlar değişmedi. Her zaman onların yanındayız.”

“TOKYO ÖNCESİ BÜYÜK MORAL OLDU”

Güzel bir maraton olduğunu söyleyen şampiyon Ömer Cantay, “Tokyo Paralimpik oyunları öncesi bize büyük bir moral oldu. Bağcılar Belediyesi sporcuları olarak yine birinci, ikinci ve üçüncülüğümüzü dünyaya ilan ettik. Mutluyuz” dedi. Kadınlarda şampiyon Doğangün ise “Bu sene biraz fazla yokuş vardı. Zorluklara rağmen yine güzel bir sonuçla bitirdik. Elimden gelini yaptım yine birinci oldum” diye konuştu.

Başarılı sporcular, etkinlik sonunda düzenlenen törenle ödüllerini ve kupalarını aldı.