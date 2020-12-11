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Başkan Böcek, Kılıçdaroğlu başkanlığındaki toplantıya katıldı

Ahmet İSTEK/ANTALYA, (DHA)- YAKLAŞIK 4 ay koronavirüs tedavisi görüp 8 Aralık’ta koltuğuna geri dönen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
Online toplantı programı üzerinden yapılan çevrimiçi görüşmeyi Başkan Böcek sosyal medya hesabından duyurdu. Başkan Böcek, “Genel Başkanımız sayın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında 11 büyükşehir ve 9 il belediye başkanımızla gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katıldık” notuyla paylaştı.

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