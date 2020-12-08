Başkan Böcek, 4 ay sonra belediyede/ Ek fotoğraf

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DMD’liler için ayakkabılarını çıkarıp poz verdiler
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İstanbul’daki DEAŞ operasyonu kamerada
Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 9 ilçede eş zamanlı düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon anı ise...
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