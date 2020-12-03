Başkan Bahadır, engelli vatandaşlarla online bir araya geldi

İSTANBUL (DHA) – 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, ilçedeki engelli vatandaşlarla online toplantıda bir araya geldi.

Bahçelievler Belediyesi Siyavuşpaşa Kültür ve Spor Kompleksi’nde gerçekleşen online toplantıda, Belediye Başkanı Bahadır, engelli vatandaşların yaşadıkları sıkıntılarını dinledi.

“ENGELLİ KARDEŞLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Engelli bireylere karşı ön yargıların ve olumsuz tutumların ortadan kaldırılması için önemli mesajlar veren Dr. Hakan Bahadır, “Tüm engelli kardeşlerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nü kutluyorum. Sadece bir gün onların yanında olduğumuzu söylemek doğru değil. Biz çalışmalarımızı kalben yapıyoruz. Her gün engelli kardeşlerimizin yanında olup, onlara destek vermeye çalışıyoruz. Herkes bir engelli adayıdır. Engelli kardeşlerimizin eksiklerine göre çalışmalar yapıyoruz” dedi.

Bahçelievler’de 8 bin 100 tane kayıtlı engellinin olduğunu söyleyen Dr. Bahadır, “Engelli vatandaşlarımıza havuz hizmeti veriyoruz. Sık sık bir araya gelerek vakit geçiriyoruz. Bahçelievler’de yaşayan vatandaşlarımıza, engelli kardeşlerimize destek olmaları gerektiğini hatırlatıyoruz. Belediyemizde bulunan İstanbul Kütüphanesi’nin içinde görme engelli kardeşlerimiz için ayrı bir bölüm oluşturduk. Burada sesli kütüphane var. Gönüllü kardeşlerimiz, görme engelliler için kitapları okuyor. Biz engelli kardeşlerimizin her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.

“TOPLUM BİLİNCİNİ OLUŞTURMAMIZ GEREKİYOR”

İlçede yüzde 80 oranında yol ve kaldırımların engelliler için uygun olduğunu söyleyen Başkan Hakan Bahadır, “Çalışmalara devam ediyoruz. Biz engelli rampası yapıyoruz, ama insanlarımız oraya arabasını park edebiliyor. Bu konuda toplum bilincini oluşturmamız gerekiyor. Biz belediye olarak elimizden geleni yapıyoruz. Vatandaşlarımızında bu konuda desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.