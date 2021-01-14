Başkan Bahadır: Bahçelievler Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık

İSTANBUL (DHA) – İstanbul’da etkili olması beklenen kar yağışı öncesi Bahçelievler’de hazırlıklar tamamlandı. Karın aniden bastırması ihtimaline karşı çok sayıda personel ve iş makineleri cadde ve sokaklarda yerlerini aldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün İstanbul için verdiği kar uyarılarının ardından Bahçelievler Belediyesi harekete geçti. Kış hazırlıklarını tamamlayan ekipler olası kar yağışına karşı önlemini aldı. Bu kapsamda 475 personel, 43 araç, iş makinaları ve tuzlama araçları kar ve kış mücadelesi için hazır hazırlıklarını tamamladı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır da çalışmaları yerinde takip etti. Çalışanlar cadde ve sokaklarda kar yağışında olumsuzluk yaşanmaması için araç ve iş makinalarıyla önlemlerini şimdiden aldı.

Kış günlerinde sokak hayvanları da unutulmadı. İlçede kedi ve köpek mama stokları yapılarak hayvanların kış mevsiminde aç kalmamaları için çalışmalar da tamamlandı.

“GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Çalışmaları yerinde inceleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, “Meteoroloji verilerine göre, Marmara bölgesi ve İstanbul’u bu günlerden itibaren etkisi altına alması beklenen kar yağışı öncesinde Bahçelievler Belediyesi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Olası su birikintilerini önlemek için cadde ve sokak başlarındaki su mazgalları temizledik. Gerekli önlemleri almaya devam edeceğiz. İlçemizdeki esnaf komşularımıza olası buzlanmalarda dükkânları önünde kullanmaları için hazırladığımız tuz çuvallarını dağıtacağız. 10’ar kiloluk çuvallar şeklindeki tuzları, ilçemizin yoğun caddelerindeki esnaflarımıza dağıtacağız. Esnafımıza, özellikle kaldırımlarda bulunan ağaç diplerine tuz atmaması konusunda buradan uyarıda bulunmak istiyorum” diye konuştu.

Marmara’yı kuşatan soğuk hava dalgası ve kar yağması durumunda özellikle sağlık ve güvenlikle ilgili kurumlar ile yol ve kaldırımlardaki çalışmalarımızı yoğunlaştıracaklarını söyleyen Başkan Bahadır, “Beklenen kar yağışı ile alakalı gelen bilgiler doğrultusunda bizler de ekiplerimizi oluşturarak her konuda hazırlığımızı çalışmalarımızı önceden planladığımız için, herhangi bir sorun yaşamayacağımızı ümit ediyorum. Yine de bir olumsuzluk yaşanırsa vatandaşlarımız Bahçelievler Belediyesinin 444 0 311 numarasını ücretsiz olarak arayıp yardım isteyebilirler” dedi.

“SOKAK HAYVANLARINI DA UNUTMADIK”

Bahadır, “Sokak hayvanları için de kulübeler hazırladığımız kulübelerimizin sayısını arttırdık. Kış mevsiminde yiyecek bulmakta zorluk çekeceklerini düşündük ve bununla beraber mama desteğini de arttırdık. Her şartta kara hazırız. Bildiğiniz gibi özellikle son yıllarda küresel ısınmanın da etkisiyle ülkemizde ve dünyada kuraklık had safhaya ulaştı ve tehlike sinyalleri veriyor. Dolayısıyla beklenen kar yağışının barajlarımızı doldurmasını diliyorum. Vatandaşlarımızdan da su tüketirken tasarruflu olmaya özen göstermelerini özellikle rica ediyorum. Soğuk hava ve kış şartlarının Bahçelievlerli komşularımı, vatandaşlarımızı ve tüm canlıları olumsuz şekilde etkilememesini diliyorum. Karla mücadele çalışmalarında, 500 personel ve 50 araç görev alacak” ifadelerini kullandı.