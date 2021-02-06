Başkan Arısoy: İBB’nin hatalı kararından dönmesini bekliyoruz

İSTANBUL (DHA) -İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), Zeytinburnu’na yapılması planlanan spor kompleksi projesinden vazgeçmesine ilçe belediyesi tepki gösterdi. Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, düzenlendiği basın toplantısında, “Bir an evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hatalı kararından dönmesini bekliyoruz” dedi.

“VERİLEN KARARI ŞAŞKINLIKLA KARŞILADIK”

Basın toplantısında konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Arkamda görmüş olduğunuz arsada İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kapalı spor salonu vardı. Zeytinburnu’nda yaşayan her yaş grubundan insanımız burada spor yapma imkânına sahip oluyordu. Bu spor salonu 2018 yılında depreme dayanıklı olmadığı için yıkıldı. Zeytinburnu spor kompleksi projesi başladı. Bir özel vakfa ait hissenin kamulaştırılması için 2014 yılında kararı alındı. 2018’e kadar bütün mahkeme süreci tamamlandı. Arsanın üzerinde bulunan hisse İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne geçti. Ocak ayının son encümen toplantısında sözünü ettiğimiz alandan İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamulaştırma kararının vazgeçme teklifi geldi. Ak partili encümen üyelerinin itirazı üzerine bir hafta ertelendi. 03.02.2021 tarihinde bahsettiğimiz arsanın kamulaşma kararından vazgeçme kararı alındı. Bu kararı şaşkınlıkla karşıladık. Bir an evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin hatalı kararından dönmesini bekliyoruz” diye konuştu.

SÜREÇ HAKKINDA

İBB, 2016’da İBB Spor Salonu’nun bulunduğu 9 bin 160 metrekarelik arsanın 1483 metrekarelik kısmını mahkeme kararıyla kamulaştırdı. İmar planlarında ‘Kapalı Spor Kompleksi Alanı’ olarak yer alan arazi için İBB 13 milyon 351 bin 590 lira bedel ödedi. Ayrıca, kamulaştırmadan sonra söz konusu alanın imar planında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Arazinin kalan 7 bin 677 metrekarelik kısmı ile ilgili yürütülen davada, mahkeme Zeytinburnu Belediyesi lehine karar verdi ve kararın tapuya tescil edilmesine yönelik davanın sonuçlanması bekleniyor. İBB tarafından işletilen, İstanbul ve Zeytinburnu halkına spor salonu olarak uzun yıllar hizmet veren tesis ise 2018’de depreme karşı dayanıksız olması nedeniyle yıkıldı. İBB yönetimi araziyi iade kararı aldı.