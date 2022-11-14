BAŞKAN ALTINOK ŞEKER ÇOCUKLARLA BULUŞTU

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Keçiören Belediyesi 14 Kasım Dünya Diyabet Günü kapsamında TİP 1 Diyabet ve Teknoloji Derneği iş birliğinde Türkiye’nin farklı illerinden gelen diyabet hastası çocuklar ve ailelerini ilçedeki Estergon Kalesi’nde misafir etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok ve Tip 1 Diyabet Teknolojileri Derneği Başkanı Nurullah Akçayır’ın da katıldığı etkinlikte şeker çocuklar ve aileleri ilçedeki TEKNOMER’i de gezerek bilim ve teknolojiyle iç içe bir gün geçirdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok çocuklara ve ailelere hitaben yaptığı konuşmada, “Tip 1 Diyabet Teknolojileri Derneği Başkanımız Nurullah Akçayır aynı zamanda sanatçımızdır. Burada geleceğimiz, yarınlarımız, umudumuz olan şeker çocuklarımızla bizleri buluşturdu. Kendisine teşekkür ediyoruz. Samimi bir dünya var burada, bakışlar samimi, dünya samimi, gönüller samimi… Samimiyetin okyanusudur çocuklarımız. Çocuklarımızın gönlü bütün dünyanın gönlünden daha zengindir. Melekler ve çiçekler ordusunu burada görmekten, ağırlamaktan şeref, onur ve bahtiyarlık duyuyoruz.” dedi.

Şeker hastası çocuklar için tedavi desteğinin önemli olduğuna da dikkat çeken Başkan Altınok konuşmasını şöyle sürdürdü:

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“Gün gelecek ülkemizi, devletimizi ve milletimizi buradaki çocuklarımız yönetecek. Sizleri geleceğe en iyi şekilde hazırlamamız lazım. Tabii sağlık olmazsa olmazımızdır. Sağlık her şeyin başı, her şeyin temelidir. Sağlık konusunda mesafe almak önemli. TİP 1 Diyabet için de belirli mesafeler katedilmiş ancak daha da alınacak yol vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V), ‘Bir insanın ölümü bir âlimin ölümü, bir insanın kurtuluşu bütün insanlığın kurtuluşudur’ buyuruyor. Bu bakımdan şeker hastası çocuklarımızın yaşamını nasıl kolaylaştırabiliriz diyerek acilen adımlar atmamız gerekiyor. İnsan hayatından daha değerli bir şey yoktur. Burada maliyet hesabı yapılmamalı, sağlık için adım atılmalıdır. Çünkü insana değer ve paha biçilemez. Sizlere sağlıklı bir yaşam, sağlıklı bir gelecek, güzel bir gelecek diliyorum. Ailenize, devletimize, milletimize ve ülkemize hayırlı evlatlar olmanızı yüce Rabbimden diliyorum.” ​