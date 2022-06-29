BAŞKAN ALTINOK: KEÇİÖREN’DE ÇOCUK OLMAK GÜZEL

- Reklam -

Keçiören Belediyesi bünyesinde ilçedeki Fatih Caddesi üzerinde hizmet veren yeni lunapark karne sevinci yaşayan çocukların eğlence merkezi oldu. Yaz tatilinin başlamasıyla birlikte 4-8 yaş grubu minikler için ücretsiz olan eğlence merkezini özellikle çocuklu aileler büyük memnuniyetle ziyaret ediyor.

OYUNCAKLAR DOLUP TAŞIYOR

Çocukların gönüllerince eğlenme fırsatı bulduğu rengârenk oyuncakların dolup taştığını söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Biz çocukluğumuzda Gençlik Parkı’na ya da Kuğulu Park’a giderdik.

- Reklam -

Şimdi buralara gitmek yerine çocuklarımız için lunapark, Deniz Dünyası, Doğal Yaşam Parkı, teleferik, aqua parklar, buz pateni pisti gibi onlarca tesis yaptık. Aynı zamanda voleybol sahası, tenis kortu, basketbol sahası ve halı sahalarımız ücretsiz hizmet veriyor. Keçiörenli çocuklar şanslı, Keçiören’de çocuk olmak güzel.”

Bu arada ücretsiz hizmet veren lunaparkta su kanosu, kanguru, laleli küçük salıncak, atlıkarınca, dönme dolap, gondol ve akülü tren yer alıyor.​