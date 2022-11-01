BAŞKAN ALTINOK: 43 AYDA 301 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADIK

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Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, 31 Ekim Dünya Tasarruf Günü kapsamında kamudaki tasarrufun önemine dikkat çekerek, 3 yıl önce öngördükleri ve bugün hayata geçirdikleri 301 milyon TL’lik tasarrufun hikâyesini paylaştı.

Başkan Altınok, “Göreve geldiğimizde başta temizlik işlerinde olmak üzere birçok alanda kiralık araçlar kullanılıyordu. Bu uygulamaya son vererek kendi öz kaynaklarımızla 220’den fazla araç satın aldık. Bu araçlar sayesinde aylık 7 milyon TL tasarruf sağladık. Bugün geldiğimiz noktada 3 yılda 301 milyon TL tasarruf sağladığımızı ve hizmet araçlarımızın kendini amorti ettiğini rahatlıkla söyleyebiliriz.” dedi.

“YENİ HİZMET ARAÇLARI KENDİNİ AMORTİ ETTİ”

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Altınok, kamudaki planlı ve öngörülebilir ekonomik tasarrufların hem isabetli yatırımlarda hem de israfın önüne geçmede önemli bir politika olduğunu dile getirerek, ‘Tasarruflu Hizmetle Kâra Geçiş’ sürecini şöyle anlattı:

“2019 yerel seçimleriyle birlikte göreve geldik. İlk iş olarak belediyemizde kiralık araç uygulamasına son verdik. Hemen arkadaşlarımızla bir hesap yaptık. Hem belediyemize tasarruf sağlayacak hem de belediyemizi kâra geçirecek yeni hizmet aracı alım planımızı devreye soktuk. Nitekim ivedilikle hizmet araçlarımızı şehrimize getirerek başta temizlik olmak üzere tüm hizmetlerimizi kendi araçlarımızla yapmaya başladık. Hizmet araçlarımızı aldığımızda, ‘araçlarımız kendini 3 yılda amorti edecek’ diye bir açıklama yapmıştım. Bugün baktığımızda aradan 43 ay geçmiş. Her ay 7 milyon TL tasarruf sağlamışız. Bu tasarruf, 43 ayda 301 milyon TL’ye tekabül ediyor. Yani 43 ayda sağladığımız 301 milyon TL tasarruf ile 220 hizmet aracımızı belediyemizin envanterine kazandırmış olduk. Aylık ve yıllık bazda yaptığımız bu ekonomik öngörümüzün gerçekleşmesi bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Keçiörenlilerin her kuruşunu hizmete çeviriyor, beytülmali emin ve ehil ellerde değere dönüştürüyoruz.”

ÜRETEREK TASARRUF SAĞLANDI

Sadece kiralık araç uygulamasına son vererek değil aynı zamanda birçok alanda üretim politikası geliştirerek tasarruf sağladıklarını da belirten Başkan Altınok, “Hizmet süremizin çoğu pandemiyle geçti. Bu süreçte hem vatandaşımıza fayda sağlamak hem de maliyetleri azaltmak için AR-GE Merkezimizi kurduk. Maske, kolonya ve dezenfektan üreterek piyasanın çok altında bir maliyete ürünlerimizi vatandaşlarımızla buluşturduk. Aynı zamanda akıllı sera inşa ederek belediyemizin bitki ihtiyacını kendi üretimimizle karşılamaya başladık. Gübre ihtiyacımızı ise kompost makinasıyla ürettiğimiz gübrelerle temin ediyoruz. 20 dönümlük alana bostan kurduk. Buradan elde etiğimiz ürünleri Hizmet içi alanda kullanıyoruz. Hem üreten hem de hizmet ağını yaygınlaştıran bir anlayışla hizmetkâr olmaya devam ediyoruz.” ifadelerini kullandı.