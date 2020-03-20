Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Koronavirüsle mücadele kapsamında sürdürdüğümüz dezenfekte çalışmalarının yanı sıra Sağlık Bakanlığımız tarafından duyurulan ‘14 Altın Kural’ı Keçiören’in 51 mahallesindeki vatandaşlarımıza görsel tasarımlarla hatırlatıyoruz. Tüm dünyayı saran koronavirüsle mücadele konusunda 14 Altın Kural ile korunabileceğimizi unutmayalım ve bu kurallara uyalım” dedi.

2 BİN 500 AFİŞ ASILDI

Keçiören Belediyesi, ilçe genelinde yürüttüğü dezenfekte çalışmalarıyla koronavirüse karşı sıkı önlem alırken, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan ve vatandaşların alacağı önlemleri bildiren 14 Altın Kural’ı; 93 billboard, 51 mahalleye asılan 150 pankart, 6 adet led ekranın yanı sıra otobüs durakları ve dükkanların camlarına asılan 2 bin 500 adet afiş ve sosyal medya hesapları aracılığıyla vatandaşlara hatırlatmaya devam ediyor.

453 NOKTA DEZENFEKTE EDİLDİ

Aynı zamanda Keçiören Belediyesi; Okul, cami, cem evi, mescit, Kur`an kursları, sağlık ocağı, muhtarlık binası, polis karakolu, eğitim ve kültür merkezi, hastane, tıp merkezi, halk eğitim merkezi, öğrenci yurdu, zabıta karakolu, mahalle konağı, stadyum, düğün salonu, emniyet müdürlüğü, vergi daireleri, taksi, dolmuş, otobüs, durak, çocuk oyun alanı, ATM ve piknik alanları gibi 453 ayrı noktada da dezenfekte çalışması yürüttü.

“KALABALIK ORTAMDAN UZAK DURALIM”

Koronavirüs salgınına yönelik 14 Altın Kural’a uyulması gerektiğine dikkati çeken Başkan Turgut Altınok, “Kamu ya da özel fark etmeksizin tüm kurum ve kuruluşlarımızı, tesislerimizi ve parklarımızı aralıksız dezenfekte ediyoruz. Tesislerimize koruyucu dezenfekte ekipmanları temin ederek önlemleri üst seviyeye çıkarıyoruz. Bizim yaptığımız bu çalışmaların amacına ulaşması için de gerek cumhurbaşkanımızın gerekse ilgili bakan ve bakanlıklarımız telkin ettiği kurallara vatandaş olarak uymamız gerekiyor. Kalabalık alanlardan uzak durma ve hijyen kurallarına uyma noktasında üzerimize düşeni yapmalıyız. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz tarafından yürütülen dezenfekte çalışmaları virüs salgını sona erene kadar her gün farklı noktalarda devam edecek.”​