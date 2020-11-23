Başkan Aksoy’un da aralarında olduğu 26 şüpheli adliyede (2)

AKSOY: YAPTIĞIM HER ŞEY HUKUKA UYGUN

İzmir’in Menemen Belediyesi’ne yönelik operasyonda gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilenlerden, aralarında Başkan Serdar Aksoy’un da bulunduğu 23 kişinin işlemleri sürüyor. Diğer 3 kişinin ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında 2 kişinin daha aranmasının sürdüğü kaydedildi. Hakkında ‘zimmet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçları bulunan Serdar Aksoy’un, suçlamaları reddettiği ve “Yaptığım her şey hukuka uygundur” dediği öğrenildi. Yanında bavulla birlikte adliyeye gelen Aksoy, basın mensuplarına yanıt vermedi. Şüphelilerin yakınları da adliye çevresine gelirken, polis güvenlik önlemi aldı.

Hakkında ‘zimmet’, ‘görevi kötüye kullanma’, ‘resmi evrakta sahtecilik ve dolandırıcılık’ suçları bulunan Serdar Aksoy’un, Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde kullanılmak üzere 45 aylığına 37 milyon bedelle 22 çöp kamyonu kiraladığı belirtilirken, uzmanlar ise 22 çöp kamyonunun satın alındığı takdirde yaklaşık 6 milyon TL maliyete sahip olacağını söyledi. Ayrıca söz konusu ihalenin, çöp kamyonları teslim alındıktan 8 gün sonra ve hukuka aykırı yapıldığı iddia edildi. Aksoy’un, belediyeye ait 161 ton hurdayı da kişisel borcunun ödenmesi karşılığında hurda firmasına bedelsiz verdiği ileri sürüldü. Serdar Aksoy’un, belediye iştiraki Meta-Su A.Ş.’de şirket müdürü olduğu ve ‘huzur hakkı’ adı altında aylık 10 bin TL aldığı da iddialar arasında yer aldı.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

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