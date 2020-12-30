Başkan Akpolat: Belediyemizde asgari ücret net 3 bin 100 TL olacak

İSTANBUL, (DHA) – Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, 2021 yılı için hükümet tarafından net 2 bin 825 TL olarak açıklanan asgari ücret sonrası belediye bünyesinde ve iştiraklerinde çalışanların alacağı maaşı açıkladı. Akpolat: “Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı gibi belediyemiz ve iştiraklerinde bundan sonra asgari ücret net 3.100 TL olacak” dedi.

1 Ocak 2021 yılında çalışanlara verilecek asgari ücret pazartesi günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından net 2 bin 825 TL olarak açıklandı.

Başkan Rıza Akpolat, belediye bünyesinde ve iştiraklerinde çalışanların maaşlarının Ocak ayından itibaren net 3.100 TL olacağını yaptığı sosyal medya paylaşımıyla duyurdu. Akpolat; “Emekçilerin her zaman yanındayız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı gibi belediyemiz ve iştiraklerinde bundan sonra asgari ücret net 3.100 TL olacak. Kimse merak etmesin, bu haklı mücadelede halkımızla birlikteyiz” dedi.