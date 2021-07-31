Başkale’de sel sularına kapılan bir kadın son anda kurtarılırken, birçok ev zarar gördü (2)

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Başkale’nin Esenyamaç Mahallesi’nde meydana gelen selle ilgili Van Valiliği de açıklama yaptı. Bölgedeki sağanak yağışların çarşamba gününden beri etkili olduğunu belirten valilik, gerekli tedbirlerin alındığını söyledi. Yaşanan sel olaylarında can kaybının olmadığının da belirtildiği yazılı açıklamada; “Sel sularına kapılan bir kadın vatandaşımız kurtarılmış ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Bölgede Kara Yolları Bölge Müdürlüğü, AFAD, UMKE, DSİ ve Van Büyükşehir Belediyesi ile Başkale Belediyesi’ne ait ekipler koordineli bir şekilde çalışmalarını yürütmektedir. Özellikle dere yataklarının bulunduğu bölgelerde vatandaşlarımızın hayvan otlatmamaları istirhamımızdır. Sel felaketinin yaşandığı bölgede hasar tespiti yapan ekiplerimiz gerekli hassasiyeti göstererek çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Bölgede yaşanan sel felaketinin ardından mahallelerimizde hayatın normale dönmesi için ekiplerimiz çalışmalarına aralıksız devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Sel sularından son anda kurtarılan Kader Yurtseven’in (22) sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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