Başkale’de, kar altında 4,5 kilo toz esrar ele geçirildi

Harun AKSU/BAŞKALE (Van), (DHA)- VAN’ın Başkale ilçesinde, hudut birliklerinin arazi arama- tarama faaliyeti sırasında, poşet içinde kar altına gizlenen 4 kilo 506 gram toz esrar ele geçirildi.

Türkiye- İran sınır hattında güvenliği sağlayan 6’ncı Hudut Tugay Komutanlığı hudut birliklerince arazi arama ve tarama faaliyeti sırasında, Sarısu mevkisinde kar altına poşet içinde gizlenen, 4 kilo 506 gram toz esrar bulundu. Yapılan ilk incelemelerin ardından esrar maddesinin kim ya da kimlere ait olduğunun tespit edilmesi için soruşturma başlatıldı.

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