Başkale’de 33 bin 830 tablet kaçak ilaç ele geçirildi

AFYONKARAHİSAR'da 1272-1277 yılları arasında 40 direk kullanılarak yapılan Ulu Cami, 7 asırdan fazladır dimdik ayakta duruyor. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Ulu Cami yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olurken, kent halkının da namaz kılmak için geldikleri en önemli mekanlar arasında bulunuyor.