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Ana Sayfa Güncel Haberler Başkale yine sele teslim; evler hasar gördü / Ek fotoğraflar
Tarım ve Orman Bakanlığı: 3 ilde 7 yangın devam ediyor
TARIM ve Orman Bakanlığı, son 5 günde 32 ilde meydana gelen 119 yangının kontrol altına alındığı, 3 ildeki 7 yangının da devam ettiğini duyurdu.
Turizmde ‘aşı karşıtlığı’ endişesi
Mehmet ÇINAR/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA Kent Konseyi Turizm Çalışma Grubu Başkanı Recep Yavuz, hem Türkiye hem de dünyada aşı karşıtlarının karamsarlığı artırdığını ve normalleşmeye kavuşmayı uzattığını...
Azra’nın parçalara ayırılıp, valizle ormana gömülen cesedi bulundu (3)
CESET PARÇALARININ YERİNİ GÖSTERDİ Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürüp, parçalara ayırdığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan, bugün ekip aracıyla, genç kızın...