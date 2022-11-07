“BASİTLEŞTİRİLMİŞ AĞIR YÜKLER”

- Reklam -

Ali Şentürk’ün “Basiteştirilmiş Ağır Yükler” isimli solo sergisi 3 Aralık’a kadar Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.

MERVE SABCIOĞLU/ANKARA

- Reklam -

Ali Şentürk’ün “Basiteştirilmiş Ağır Yükler” isimli solo sergisi Galeri Siyah Beyaz’da açıldı. Ali Şentürk, “Basitleştirilmiş Ağır Yükler” isimlis ergisinde, yaşam içinde yüklendiğimiz/ bize yüklenen ağır yüklerin ifadesini arıyor. Şentürk’ün sergisi, ziyaretçilerini şu ifadelerle çağırıyor:

“Sanatçı, yaklaşık 3 yıllık kişisel bir sürecin sonucunda ortaya çıkan bu işleri, bir hissin denemesi olarak tanımlıyor ve halen devam eden bu sürece izleyiciyi ortak ediyor. Bu ağır yüklerin ne zaman ve nasıl basitleştirildiği ise başka bir soru olarak karşımıza çıkıyor. ‘Basitleştirilmiş Ağır Yükler’, gündelik hayatın akışında karşımıza çıkan / çıkarılan durum, olay ve oluşları zıtlıklar üzerinden kurulan bir metafor ile sunuyor. Kurşun, kâğıt, yapay koyun postu, polyester gibi birçok farklı malzemenin ve dolayısıyla birbirinden farklı sergileme biçimlerinin bir arada görüldüğü sergi, tüm bu yüklerin birer temsili ve onların aktarıcısı oluyor. Hem üretim süreci hem de sergileme pratiğinin bir parçası olan malzemeler, doğaları gereği serginin içeriğine doğrudan dahil oluyor.”

Sergi 3 Aralık’a kadar Pazar günleri hariç her gün 11.00-19.00 saatleri arasında Galeri Siyah Beyaz’da ziyaret edilebilir.