Bu aylarda dirençli ateşle birlikte hekime başvuran çocukların önemli bir kısmında gribal enfeksiyonlar, yani influenzanın görüldüğünü hatırlatan Prof. Dr. Filiz Bakar, “Üst solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olarak çocuklarda karın ağrısı, mide bulantısı, kusma gibi şikayetler görülebilir.

Bu durumda ailelerin paniğe kapılmamaları ve hekime başvurması önemli” dedi.

Çocuklarda hastalığın yayılmasının en önemli sebeplerinden birinin, çocuk hastayken okula gönderilmesi olduğunu ifade eden Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Filiz Bakar, “Çocuk azıcık iyileşme emaresi gösterdiğinde, çabucak okula giderse, okulda temasta olduğu kişilerne enfeksiyonu bulaştırabilir” dedi.

GEREKSİZ İLACA DİKKAT

Bu noktada annelerin yapmış olduğu en önemli hatanın, emareleri gidermek için gereksiz ilaç kullanmak olduğunun altını çizen Prof. Dr. Filiz Bakar, “Oysa enfeksiyonların büyük kısmı, viral enfeksiyonlar olduğundan antibiyotik kullanmanın gereği yoktur. Aksine, gereksiz antibiyotik kullanımı, antibiyotiklere karşı direnci artırır. Ancak, çocuk ateş ve ağrı sebebiyle çok huzursuzsa ağrı kesiciler, ateş düşürücüler kullanılabilir. Bu noktada en doğrusu, gereksiz ilaç kullanmamak ve doktora zamanında başvurmak olacaktır” diye konuştu.

BOL SIVI VE IHLAMUR TAKVİYESİ

Alınacak bayağı önlemlerle, başta influenza olmak suretiyle bulaşıcı hastalıklardan korunmanın mümkün olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Filiz Bakar, tedbirlernden bazılarını şu şekilde sıraladı:

“Çocuklar mümkün olduğunca kalabalık ve kapalı ortamlardan uzak tutulmalı, ancak camdan fanus içinde de yaşatmayın. Çocuk, okuldan ya da dışarıdan geldiğinde ellerini yıkamalı. anneler hastaysa, maske takmalı ve çocuklarla temas etmemeli. Özellikle kış aylarında bolca C vitamini almak için portakal, mandalina, kivi vb. azıkları tüketmesi sağlanmalı. bolca sıvı alınması ihmal edilmemeli. Özellikle ıhlamur gibi bitki çayları içilmeli. Uygun yaşlarda zorunluluk aşılar ihmal edilmemeli.”

Prof. Dr. Filiz Bakar, bazı hastalıkların aşılarının daha bulunmadığını, bunun için çocukların bu hastalıkları yaşayarak da bağışıklık kazandıklarının altını çizdi. Bağışıklığı güçlendirici probolis, vitamin, besin desteklerinin kullanımında aşırıya kaçılmaması gerektiğini paylaşarak, “Bunları kullanmadan önce kesinlikle doktorunuza başvurun” tavsiyesinde bulundu.