Başında poşet, ölü bulunan kişi için başsavcılık ‘intihar şüphesi’ dedi

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da yaşadığı apart dairede başına poşet geçirilmiş halde bulunan Gökhan E.’nin (42) ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan açıklama yapıldı. Açıklamada, Gökhan E.’nin intihar ettiği şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.

Kutlubey Mahallesi’nde bulunan Kafeler Caddesi’nde 3 katlı bir apartın 2’nci katında yaşayan Gökhan E.’den bir süredir haber alamayan apart sahibi, dün saat 16.00 sıralarında zile bastı, kapı açılmayınca da daireye girdi. Gökhan E.’yi başına poşet geçirilmiş, hareketsiz yatarken bulan apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye gelen sağlık ekipleri, Gökhan E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yapılan incelemenin ardından Gökhan E.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINDAN AÇIKLAMA

Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı Gökhan E.’nin ölümüyle ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “12/01/2021 günü Kafeler Caddesi, Rüya Apart Daire 9’da bir erkek şahsın ölü olarak bulunduğu, cesedin Gökhan E. isimli şahsa ait olduğu, yürütülen soruşturma ve yapılan otopsi sonucunda elde edilen bilgiler çerçevesinde intihar şüphesi üzerinde durulduğu, ancak ölen kişi üzerinden alınan biyolojik örnekler üzerinde yapılacak tetkikler sonucunda kesin ölüm nedeninin anlaşılacağı, soruşturmanın halen devam ettiği anlaşılmaktadır” denildi.

