Başına silah dayadıkları çocuğun bisikletini ve cep telefonunu gasbeden 2 çocuk tutuklandı

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Nuri PİR/ADANA, (DHA)- ADANA’nın Yüreğir ilçesinde A.H.’nin (15) başına tabanca dayayıp, ölümle tehdit ederek bisikletini ve cep telefonunu gasbeden 2 şüpheli, yakalanıp, tutuklandı. 2 şüphelinin bu olaydan 1 saat önce de B.İ.’nin (28) önünü kesip cep telefonu ve parasını istediği, B.İ. direnince de havaya 2 el havaya ateş edip kaçtıkları saptandı.

Olay, 25 Kasım’da Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi. Yüzlerini cerrahi maske ile gizleyip, başlarını kapüşonla kapatan R.S. ve arkadaşı B.D., sokakta bisiklet süren A.H.’yi durdurdu. İki şüpheli, A.H.’nin başına tabanca dayayıp ölümle tehdit ederek bisikleti ile cep telefonunu alıp, olay yerinden uzaklaştı. A.H.’nin şikayeti üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Ekipler, şüphelilerden birinin ‘Mala zarar verme’ suçundan kaydı bulunan B.D. olduğunu tespit etti. B.D., Yeşilbağlar Mahallesi’nde saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan B.D.’nin ifadesinden yola çıkan ekipler, R.S.’yi de yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, şüphelilerin gasbettiği cep telefonu ve bisikleti de sahibine teslim etti.

B.D. ve R.S.’nin bu olaydan bir saat önce de Yeşilbağlar Mahallesi’nde sokakta yürüyen B.İ.’nin önünü kesip cep telefonunu ve parasını istediği, B.İ.’nin tepki gösterip direnmesi üzerine 2 şüphelinin tabancayla havaya 2 el ateş edip kaçtıkları tespit edildi. Şüphelilerin ardından kaldırımda kilitli olan bir bisikleti çaldığı saptandı.

Emniyetteki sorgularında suçlarını itiraf eden 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. (DHA)

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